Nová knižná detská séria: Ako zachrániť gorilie mláďa?

Leto a život medzi tisíckami zvierat prinášajú mnohé dobrodružstvá a nezabudnuteľné zážitky. Je tu prvý diel s názvom Ako zachrániť gorilie mláďa.

Lea miluje zvieratá. Keď jej mamka získa miesto riaditeľky v zoologickej záhrade, splní sa jej ten najkrajší sen. A navyše sú prázdniny!

Keď do zooparku Raj privezú gorilie mláďa, ktoré jeho matka odvrhla, prežíva Lea najkrajšie chvíle svojho života. Len keby pri starostlivosti o Banžu nemusela spolupracovať s Maxom, o pár rokov starším namysleným chalanom, ktorý jej totálne lezie na nervy!

Rozkošné gorilie dievčatko však napriek všetkej snahe neprijíma potravu, a keď sa ešte nakazí infekciou, jeho život je vo vážnom ohrození!

Ako len zachrániť gorilie mláďa?

Prvá kniha série U nás doma v ZOO má nádhernú obálku, ktorá sa bude páčiť všetkým deťom J V knižke sa skrývajú aj ďalšie ilustrácie gorilieho mláďaťa a na konci nájdu deti postup krok za krokom, ako si nakresliť gorilu.

Už sa chystá ďalší diel, tentoraz o sloníčati, ktoré je bez mamičky...

Začítajte sa do krásnej knižky Ako zachrániť gorilie mláďa:

Pristihnutý pri čine

Slnko viselo ako žeravá ohnivá guľa na nebi bez mráčikov a horúčava nám na opálenej koži vykúzlila perličky potu. Vonkajšie výbehy pavilónu opíc boli prázdne, gorily, orangutany, šimpanzy aj bonobo sa schovali do chládku vnútri. Kravy na vidieckom dvorčeku sa tisli v tieňoch pod stromami a len surikaty sa s potešením váľali v rozpálenom horúcom piesku. Koniec-koncov, sú zvyknuté na púštnu klímu.

Gagarin nás s vlniacim sa zadočkom a hlasným „ga-ga-ga“ rýchlo nasledoval ku konferenčnej miestnosti, ako keby sa nemohol dočkať. Všetci sme chceli konečne vedieť, ako to teda s tým rybníčkom pri kea vlastne je.

Pri výbehu s tigrami Gagi náhle vypadol zo svojho husieho knísania sa, divo mlátil krídlami a s rozrušeným sipením vydesene uskočil nabok. Šelmiu dámu Kimi veľmi potešilo, že ho vidí, a hladne sa na neho vyrútila. Náruživo si oblizla tlamu a nespúšťala z neho oči, ako keby ho chcela zhypnotizovať a teleportovať cez plot k sebe.

Videla v Gagarinovi chutný obed. On bol však zarazený len chvíľu, šok si vytrepal z peria a neomylne ťapkal ďalej.

Na jej útok zo zálohy už zase zabudol.

Opäť už som mala po krk rečí o láske a Milin ružový výlev o jej super Tobim som brala jedným uchom dnu a druhým von. Pritom som jej nutne potrebovala povedať o tých klebetách v prípravovni krmiva. Ten zachytený rozhovor ma ťažil na srdci. Mamke som sa o tom ne zmienila ani slovkom, nechcela som ju zbytočne zaťažovať.

Určite by z toho bola veľmi smutná. O to viac mi teraz robilo dobre vyliať si srdiečko Mile.

„To sú ale hady jedovaté!“ Mila zlostne nakopla pohodenú plechovku z koly, ako keby mohla za to sprisahanie Zmije s Vrtákom. „Ak sa mi Zmija alebo Vrták čo len pripletú do cesty, tak im pekne poviem, čo si o nich myslím!

Ja asi... ja im...!“ Ešte nikdy som Milu nevidela takú rozčúlenú. „Neboj sa, Lea, raz im to všetko zrátame!“

Jej slová ma zahriali ako sladké kakao.

Keď sme dorazili do zasadacej miestnosti za jazierkom s leknami, bola už na prasknutie plná. Prišli takmer všetci zamestnanci zooparku Raj. Zrazu všetkých ohromne zaujímalo, kto bol páchateľom pri rybníčku papagájov kea.

Všetci kolegovia zo zoo sa dohadovali, špekulovali a divoko o tom debatovali. Niektorí z nich sa už určite tešili, ako sa v tom moja mamka vykúpe. Kútikom oka som sledovala, ako sa Vrták a Zmija so škodoradostným pohľadom usadili v zadnom rade. Demonštratívne som sa na nich usmievala, na čo rýchlo odvrátili zrak a predstierali, že si ma nevšimli. Bingo! Moja malá akcia v prípravovni vážne na niečo bola! Moja prítomnosť im bola nepríjemná, čo mohlo znamenať jedine to, že mali zlé svedomie alebo aspoň strach, že to na nich poviem. Šeptom som Mile povedala o svojom malom triumfe a pohybom hlavy som na tých dvoch ukázala. Sprisahanecky sme sa na seba usmiali.

