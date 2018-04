Nabitá kuchárka na každý deň

Obsahuje 70 zdravých receptov pre štíhle a pevné telo.



recepty, ktoré nabíjajú úžasnou energiou. Naštartujú vás, zaženú jarnú únavu, povzbudia a urobia dobre chuťovým pohárikom. Niektoré recepty sú až neuveriteľne jednoduché, ľahké a rýchle. Stačí pár surovín a je to. Nielen nabité raňajky, obedy a večere, ale aj recepty na nabité dezerty, snacky či nabité nápoje.„Jedlo by nám naozaj malo prospievať a dávať energiu... dobré je dostať do seba každé tri hodiny malé množstvo stravy, ktorá obsahuje zdravé tuky, komplexné sacharidy, ovocie, bielkoviny a kvalitne to prežuť,“ tvrdí osobná fitness trénerka Veronika Hanáková, ktorá sa venuje štúdiu nových trendov vo svete výživy a fitness.

Inšpirujte sa 70 zdravými receptami, ktoré pre vás pripravilo viac než 40 najlepších slovenských trénerov a osobností zo sveta cvičenia a zdravia z prestížnej súťaže FIT LEADER.

V zdravej kuchárskej knihe Nabitá kuchárka nájdete:

70 zdravých receptov z bežne dostupných surovín.

Chutné jedlá na raňajky, obedy, večere, dezerty, snacky a nápoje.

Rýchle recepty nenáročné na prípravu rôznych výživových smerov.

Výživové hodnoty, čas prípravy a počet porcií pri každom recepte.

Inšpiratívne rozhovory s odborníkmi na zdravú stravu.

Užitočné rady a tipy o zdravých potravinách.

V knihe sa tiež dozviete:

Ako získať energiu (nielen) z jedla.

Čo je základom úspešného chudnutia a udržania si postavy.

Najviac energie vám v živote odoberá...

Diéty dlhodobo nefungujú

Výživový poradca Michal Páleník sa domnieva, že najväčší problém máme v pomere príjem verzus výdaj. Ľudia jedia oveľa viac a aj častejšie, ako si myslia. A myslia si, že vydajú oveľa viac energie. „Najväčší problém sú sladené nápoje, potom sladkosti a ešte k tomu aj kombinované s nezdravými tukmi, čiže energetické bomby. Sú to rýchle zdroje energie, nutrične sú to veľmi chudobné jedlá, lenže energeticky na kalórie bohaté. Nazývam ich aj energeticky denzitné jedlá – veľa energie, málo živín,“ dodáva Michal Páleník.

Najčastejšie sa komerčné diéty podľa neho zameriavajú na vyradenie jednej, dvoch potravín zo stravy, ktoré sú démonizované a hovorí sa o nich, že sú veľmi nebezpečné. Je to nezmysel, ale je to jednoduchšie pochopiteľné pre ľudí.

Ak poviete, že chlieb je zlý, tak ľudia ho prestanú jesť a hotovo, nemusia nič viac robiť. My hovoríme, že v dávke je jed. To znamená, že môžete jesť danú potravinu, ale ide o množstvo, kedy a za akých okolností. To ľudí v mojom jedálničku prekvapuje, že to nie je v konečnom dôsledku žiadna diéta, že všetko môžu, len s rozumom. Vytriezvenie je, že ste najedení a chudnete. V skratke, diéty z dlhodobého hľadiska nefungujú.

Vyskúšajte recept z knihy Nabitá kuchárka:

Batatová krémová polievka

Suroviny:

2 väčšie bataty, 2 PL nastrúhaného zázvoru, maslo, vývar, kokosové mlieko, korenie, soľ, čili, citrón, čerstvá mäta.

Postup:

Bataty očistíme, nakrájame na kocky a na masle trošku opražíme.

Zalejeme vývarom, pridáme nastrúhaný zázvor a varíme do mäkka. Ochutíme, rozmixujeme, pridáme kokosové mlieko a nadrobno posekanú mätu.

Nakoniec pokvapkáme citrónom.

