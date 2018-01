SOFIA - Nemecko je nateraz ochotné zastaviť debatu o prerozdeľovaní utečencov medzi európske krajiny. Vyhlásil to vo štvrtok nemecký minister vnútra Thomas de Maiziere v bulharskej metropole Sofia.

De Maiziere popri neformálnom stretnutí ministrov spravodlivosti a vnútra členských štátov EÚ v bulharskom hlavnom meste povedal, že ak sa má dosiahnuť pokrok v zavádzaní širších reforiem azylového a utečeneckého systému Únie, najprv bude rozumné sústrediť sa na iné záležitosti, než je prerozdeľovanie utečencov. De Maiziere však nechal otvorenú otázku, či bude Nemecko nakoniec trvať na stanovení kvót, alebo nie. "O tomto rozhodneme na záver rokovaní," uviedol nemecký minister vnútra, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.

Bulharsko na začiatku tohto roka prevzalo polročné rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ - svoje prvé od vstupu do Únie v roku 2007. Výroky de Maiziera prišli v období patovej situácie v naplánovanej reforme azylovej politiky EÚ, ktorá uviazla v roku 2016 a odvtedy sa nevyvíja - to všetko pre spory okolo prípadných kvót na prerozdeľovanie utečencov. Európska komisia a krajiny ako Nemecko sú za to, aby boli krajiny povinné prijímať ľudí, prinajmenšom v prípade veľmi silného prúdu utečencov.

Avšak Poľsko, Maďarsko a Česká republika odmietajú povinnosť otvoriť svoje hranice utečencom. Nedávno ich podporil nový rakúsky kancelár Sebastian Kurz. Argumentoval, že nielen niekoľko členských štátov, ale takisto samotní utečenci nie sú ochotní ísť na miesta ako Bulharsko, Rumunsko či Poľsko. Ak ich donútia premiestniť sa do takýchto štátov, aj tak sa čo najskôr vydajú do Nemecka, Rakúska či Švédska, vyhlásil rakúsky kancelár.