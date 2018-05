Na fenku prišli pôrodné bolesti: Uprostred letiska prichádzalo na svet jedno šteniatko za druhým

Dvojročná labradorka Eleanor "Ellie" Rigby bola spoločne so svojou majiteľkou Diane Van Atterovou a jej psím partnerom Goldenom Nuggetsom pripravená nastúpiť do lietadla nasmerovaného do Philadelphie. Vtom však fenka dostala bolesti a medzi sedačkami terminálu začala na svet privádzať svoje prvé šteniatko. Nečakanú dramatickú situáciu majiteľka zvládla vďaka včasnej pomoci zdravotnej sestry, ktorá čakala na svoje lietadlo. Pôrod mal nečakane rýchly spád a potomkovia z tela matky vychádzali jeden po druhom. Kým sestrička nastúpila do lietadla, už ich bolo päť.

Ruff day for this mama at Gate F80! With the help of ARFF paramedics, service dog Eleanor Rigby just delivered 8 pups -7 males, 1 female. pic.twitter.com/kiijFz0FBq — Tampa Intl Airport (@FlyTPA) 25. mája 2018

"Sučka priviedla na svet dokopy osem šteniatok - sedem psíkov a jednu sučku. Takúto situáciu sme na letisku ešte nemali," povedala hovorkyňa letiska Emily Nippsová. Zdravotníci vraj chceli Eleanor odtiahnuť na pokojnejšie miesto, ale Diane nechcela, aby s ňou hýbali. Situáciu patrične prežíval aj otec šteniatok, ktorý okolo svojej milovanej poskakoval, akoby sa jej snažil pomôcť.

Okoloidúci pasažieri zábermi šťastnej psej rodinky doslova bombardovali sociálne siete. Podľa Van Atterovej vyvolala náhly pôrod pravdepodobne nervozita z letiska. So svojimi labradormi a ich potomstvom sa neskôr vrátila späť domov a plánovanú cestu musela odložiť na neurčito. Obaja rodičia šteniatok sú údajne služobné psy. Mnohí užívatelia sa pýtajú, prečo majiteľka chcela prevážať vysoko gravidnú fenku lietadlom. Musela predsa vedieť, v akom stave je. Tá to vraj aj vedela, ale myslela si, že stihnú priletieť domov ešte predtým, než porodí.