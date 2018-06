VIDEO Pracovníčka letiska pobúrila ľudí: Keď uvidíte, čo robila, vojde do vás amok

Medzi kuframi, ktoré pracovníčka leteckej spoločnosti Hawaiian Airlines doslova hádzala na letiskovú šmykľavku, sa nachádzal aj Vanessin. „Záhada všetkých mojich poškodených kufrov je vyriešená – toto je pracovníčka letiska Honolulu, ktorá nakladá kufre na let Hawaiian Air do Phoenixu,“ napísala Vanessa k svojmu videu, ktoré zverejnila na Twitteri.

The mystery of all my broken suitcases is solved - this is the ground crew at Honolulu loading up a @HawaiianAir flight to Phoenix. pic.twitter.com/rPwVobqXZO