Austrálčanovi sa podarilo to, čo ešte nikomu: Vyhral v lotérii a potom prišla ešte lepšia správa!

Minulý týždeň v pondelok Austrálčan, ktorý má okolo štyridsať rokov a žije na sydneyskom predmestí Bondi, vyhral v lotérii milión austrálskych dolárov (0,6 milióna eur), v sobotu potom v rovnakej stávkovej hre nečakane zbohatol o ďalších 1,5 milióna (jeden milión eur).

"Hovoril som si, že je to príliš dobré na to, aby to bola pravda," povedal výherca zástupcom NSW Lotteries, štátnej lotérie Nového Južného Walesu. "Pravdepodobnosť, že vyhráte dvakrát za sebou v takom krátkom čase, je určite nulová. Hrozne rád by som dal ľuďom radu, ako v lotérii vyhrať, ale žiadnu nemám," dodal. Na otázku, ako chce novo nadobudnuté peniaze minúť, odpovedal, že nebude hlúpy a peniaze investuje do nehnuteľností v Sydney, kúpi si ale aj nové auto a "samozrejme dovolenku na Honolulu".

Aká je pravdepodobnosť, že niekto v lotérii NSW vyhrá dvakrát počas jedného týždňa, nedokázala spoločnosť povedať. Pravdepodobnosť jednorazovej výhry je ale podľa nej jedna k 1,845 milióna. "Nepoznáme nikoho, kto by vyhral dvakrát počas jedného týždňa," povedal hovorca NSW Lotteries Matt Hart. "Vieme o ľuďoch, ktorí vyhrali dvakrát za život, ale nie dvakrát za týždeň," dodal.