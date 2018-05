FOTO Mamičke omylom vytetoval zlé meno jej syna: Reakcia, akú by od nej nikto nečakal

Johanna Giselhällová Sandströmová (30) sa pred dvoma rokmi rozhodla, že si nechá na svojej ruke vytetovať mená svojej dcéry Novy a syna Kevina. Zašla k miestnemu tatérovi, ktorému vysvetlila svoju predstavu. „Povedala som mu, čo chcem vytetovať. Tatér následne návrh nakreslil, ale na to, ako sa mená píšu, sa už nepýtal. Ja som sa nad tým nijako nezamýšľala,“ povedala Johanna švédskemu serveru s tým, že keď chybu zbadala, takmer omdlela. Na ruke mala vytetované Kelvin.

Skomolené tetovanie Švédky.

Tatér na nedorozumenie reagoval so smiechom. Povedal, že sa s tým už, žiaľ, nedá nič robiť. Nakoniec žene vrátil peniaze a odporučil jej kliniku, kde vedia tetovanie odstrániť. Šokovanej Švédke tak nezostávalo nič iné, len sa s nepodarkom zmieriť a ukázať ho manželovi.

Rodičia Kevina premenovali na Kelvina

Po tom, čo rodičia zistili, že odstránenie tetovania je veľmi zdĺhavá procedúra, rozhodli sa problém vyriešiť inak. Kevina premenovali na Kelvina. „Nikdy predtým som o Kelvinovi nepočula. Tak som si povedala, že žiadne dieťa nebude mať rovnaké meno, takže to vlastne bude niečo unikátne. Teraz si dokonca myslím, že je to omnoho lepšie ako Kevin,“ priznala Johanna. Dodala, že ich synčeka sa táto zmena nijako nedotkla, pretože v čase tetovania nemal ani dva roky.

Matka si dá vytetovať aj tretie meno

Na záver žena zavtipkovala, že meno svojho tretieho dieťaťa, dcéry Frejat, si nechá vytetovať tiež. No tentoraz bude mať oči na stopkách. „Napíšem to na kúsok papieru a tisíckrát si to skontrolujem,“ uzavrela Sandströmová.