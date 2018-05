Janke sa poďakoval princ Harry s Meghan: FOTO K svadbe im namaľovala obrázok, nádherné gesto

Janka Truhlíková Prekopová sa venuje maľovaniu anjelikov pol roka. Ako sama tvrdí, sú to síce obyčajné obrázky, no pre ňu znamenajú čosi viac. „Som hrdá, že to dokážem. Mám úplne stiahnuté prsty na rukách,“ povedala nám s tým, že na svete je veľa ľudí, ku ktorým sa matka príroda zachovala kruto, no v maľovaní dokázala nájsť novú nádej v lepší život.

Janka Truhlíková Prekopová

„Maľovanie je pre mňa v prvom rade relax a oddych, v istom zmysle i terapia a očista. Tvorím a očisťujem svoje srdce, otváram sa stále novým a novým predstavám o anjeloch,“ povedala Janka s tým, že anjeli sú vždy pri nás, nech sa deje čokoľvek.

Obrázok, ktorý Janka namaľovala princovi Harrymu a Meghan Markle k ich svadbe.

Podľa Janky je komunikácia s anjelmi možná všade navôkol. Tvrdí, že ľudia musia anjelom otvoriť svoje srdcia a byť vnímaví. Len tak sa dá podľa nej unášať ich komunikačnou vlnou. „Môžeme počuť skutočné slová, alebo sa nám v hlave objavia symboly, alebo sa začnú zjavovať svetelné či iné úkazy, alebo započujeme nezvyčajné zvuky. Konkrétnu formu si vyberajú anjeli,“ prezradila nám Janka. Viac obrázkov od Janky nájdete v galérii tohto článku.

Poďakovanie, ktoré princ Harry a Meghan Markle poslali Janke do Čachtíc.

„Práve na Topkách som čítala veľa článkov o Buckinghamskom paláci, o princovi Harrym a Meghan Markle a ich svadbe. Vtedy ma napadlo, že im namaľujem obrázok k svadbe. Dokonca som sa snažila trafiť ryšavý odtieň vlasov princa Harryho. Úprimne, vôbec som nečakala spätnú väzbu a samozrejme som šťastná, že sa mi dostalo aj poďakovanie,“ teší sa Janka.