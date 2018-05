Recepty na štíhlu postavu, ktoré máte hotové do 15 minút

Všetci snáď dobre poznáme situácie, v ktorých nevieme kde nám hlava stojí, máme dôležité termíny, skúšky, či prechádzame ťažkými situáciami v živote. V takýchto chvíľach je náš záujem o to, čo jeme jedným z najposlednejších.

Vyskúšajte venovať príprave zdravého jedla len zopár minút denne a uvidíte, ako sa takáto malá zmena pozitívne odzrkadlí na vašom zdraví a figúre.

Ako bonus sa v knihe Štíhle recepty do 15 minút dozviete o tom, čo je dobré jesť proti stresu, aké zdravé potraviny by ste mali mať stále doma a ktorým by ste sa mali v obchode vyhýbať.

V knihe nechýbajú ani nutričné hodnoty ku každému jedlu.

Tešiť sa môžete na:

15 raňajok

11 jedál s mäsom a rybami

15 bezmäsitých jedál

9 zdravých dezertov



Recept na nepečené brownies bez múky

Príprava: 15 min

Porcie: 15

Ingrediencie

150g odkôstkovaných datlí (namočených aspoň 30 minút vo vode)

100g vlašských orechov

80g ovsených vločiek

6 PL kakaa

1 Čl vanilkového extraktu

2 ČL vody



Na polevu

5 PL kakaa

3-4 PL medu

2 PL roztopeného kokosového oleja



Postup

Všetky ingrediencie na cesto spolu rozmixujeme dohladka. Vzniknuté brownie cesto vylejeme do papierom na pečeniealebo fóliou vystlatej formy (o veľkosti zhruba 15x15cm) a poriadne ho zarovnáme. Takto pripravené cesto na brownie odložíme do chladničky.

Polevu si pripravíme zmiešaním kakaa, medu a roztopeného kokosového oleja dohromady. Hotovú polevu vylejeme na brownie cesto a celý brownie dáme stuhnúť aspoň na 3 hodiny do chladničky. Následne brownie nakrájame na 15 kúskov a podávame.

Kcal: 118

Sacharidy: 13

Vláknina: 3

Bielkoviny: 3

Tuk: 7

Viac chutných a štíhlych receptov nájdete v knihe Štíhle recepty do 15 minút, ktorá sa nachádza v ponuke internetového obchodu iPark.sk. Osobný odber možný na viac ako 160 pobočkách po celej SR >>

