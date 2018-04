Nová klasika slovenskej fantasy

„Uprostred morí ľadových i teplých, uprostred sveta šíreho a starého, leží krajina, mladá no prastará. Nesie meno Lysanthia. Obria hora uprostred, husté lesy a hlboké jazerá, ľudia vlčí i ľudia obyčajní ju zvú svojím domovom. Ako to už ale zvykom býva, sily zla svoje drápy rozťahujú na nepoškrvenené miesta čisté, preto treba je ochrancu.“

Leto 2012 bolo čímsi iné ako tie predošlé. Po rokoch strávených čítaním si vtedy len 14-ročný Stano Fatul povedal, že vytvorí svoj vlastný príbeh, že napíše knižku, ktorá by sa mohla stať definíciou slovenskej fantastiky, pretože láska ku knižkám a všetkému fantastickému mu rokmi vnukla nemalú inšpiráciu. Odvšadiaľ vnímal prevažne zahraničnú fantasy tvorbu, a hoci sa rokmi dostal k viacerým skvelým domácim dielam, celých 6 rokov pracoval na vytvorení svojej jedinečnej fantasy trilógie, ktorú mladý spisovateľ pomenoval Knihy Lysanthys.

Jej prvým dielom je knižka DOTYK DRAKA, ktorá sleduje stredoveký príbeh dvoch bratov na prahu dospelosti, z ktorých ústrednou postavou príbehu je mladý Drake. Chlapec je následníkom starovekej línie mystických bojovníkov zvaných ochrancovia, ktorí generáciu za generáciou chránili neveľkú krajinu zvanú Lysanthia. V príbehu je napriek názvu (ktorý je takpovediac metaforický) kladený veľký dôraz na rasu vlkolakov, ktorá bola vytvorená skutočne netradičným a originálnym štýlom, s akým sa v domácej či svetovej fantastike len tak ľahko nestretnete.

Knižka DOTYK DRAKA dostala pozitívnu recenziu napríklad od populárneho slovenského herca Mariána Miezgu, ale i spoluautora knižky HLAVA 20 Andreja Krúpu alebo od mladučkej slovenkej herečky, speváčky a modelky Nikoly Benedikovičovej. Pokračovanie príbehu vychádza na Vianoce 2018 a bude niesť názov BOZK VLKA.

„Napriek tomu, že fantasy nie je moja „šálka kávy“, DOTYK DRAKA ma vtiahol do deja celkom hravo. Je písaný pútavo a napínavo už od samotného začiatku, sám som mal chuť bojovať s čarodejníkmi. Želám tejto knižke veľa čitateľov a pokračovaní!“

Majo Miezga

O autorovi: Stano Fatul

Stano Fatul sa narodil 28.4.1998 v Bratislave a so svojou rodinou býva na okraji hlavného mesta. Dokončuje štúdium na všeobecnom gymnáziu a písaniu sa venuje od roku 2012. Posledné roky pracoval na tvorbe fantasy príbehov, s ktorými vyrastal a pomimo toho sa intenzívne venuje športu. V blízkej budúcnosti plánuje dopísať pokračovania Kníh Lysanthys a má ambície stať sa úspešným spisovateľom.

Spoznala som ho ako tvorcu príbehov a poemov, a keď sa mi dostal do ruky rukopis Dotyku draka, zapáčil sa mi jeho štýl. Dokáže sa vžiť do deja a vás vziať so sebou. Týmto príbehom žije, venoval mu všetko. A vy to pocítite rovnako.

