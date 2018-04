Najznámejší český spisovateľ Michal Viewegh vydal novú knihu Muž a žena

Jeho nová kniha Muž a žena je vtipným nahliadaním nielen na mužsko-ženské vzťahy. Séria dvoch noviel vyšla v Čechách 3. apríla vo vydavateľstve Ikar a na slovenský trh sa dostáva v týchto dňoch.

O čom je kniha Muž a žena:

V novele Family Frost rozpráva Viewegh príbeh skrachovaného majiteľa reštaurácií, ktorý si na truc prenajme mraziarenský voz známej firmy a začne sa živiť ako vodič. V priebehu niekoľkých dní sa jeho zbabraný život dostáva do špirály udalostí, ktoré sa končia až na svadbe jeho bývalej manželky (ktorá si berie jeho bývalého spoločníka). Vincent sa stretáva aj s otcom, ktorého nikdy nepoznal a ich stretnutie sa vyvinie nečakaným spôsobom.

Druhá novela Čarodejka z Křemelky sa pohráva s mierne fantastickým námetom. Krásna Dominika má celý život smolu a svoju príťažlivosť považuje skôr za prekliatie. Za svoj dar naopak považuje schopnosť čítať ľudské myšlienky. Ako však starne a prechádza množstvom vzťahov začína aj túto svoju schopnosť vnímať ako nevýhodu – až do momentu, kedy stretne vo vlaku známeho spisovateľa a zamiluje sa do neho. Ale dá sa žiť so ženou, ktorá presne vie, čo si muž myslí?

O autorovi:

Michal Viewegh (1962) je najpredávanejší český autor románov. Svoju mladosť prežil na Sázave. Opustil štúdiá na Vysokej škole ekonomickej a zamestnal sa ako geofyzikálny figurant a nočný strážnik. Neskôr absolvoval FF UK v Prahe, odbor český jazyk a literatúra-pedagogika. Po vojenčine pracoval niekoľko rokov ako učiteľ na základnej škole a dva roky ako redaktor vo vydavateľstve Český spisovatel. Od roku 1995 se naplno venuje spisovateľskej profesii. Jeho knihy vyšly v mnohých reedíciách, boli přeložené do 26 jazykov a dočkali sa niekoľkých filmových a divadelných spracování. Michal Viewegh je držiteľom Ceny Jiřího Ortena a prestížneho ocenenia Magnesia Litera. V posledných rokoch vydal román Biomanžel v roku 2015 (voľné pokračovanie knihy Biomanželka z roku 2010) a poviedku Bůh v renaultu v roku 2017.

