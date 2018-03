RECENZIA: Celeste Ng - Stačí škrtnúť zápalkou

„Pamätaj, niekedy treba spáliť všetko do tla a začať odznova. Po požiari je pôda úrodnejšia a môže na nej rásť nová zeleň. Aj s ľuďmi je to tak. Začnú odznova.“

Priznám sa, že po prečítaní tejto knihy konečne verím tomu, že treba dať šancu každej. Sú knihy, ktoré čitateľov pohltia od úplného začiatku, a potom sú aj také, ktoré majú zdĺhavejší rozbeh. K takým patrí i novinka Stačí škrtnúť zápalkou.

Hlavnými hrdinami tohto románu sú ženy. Každá pochádza z iného prostredia, má inú výchovu, vzdelanie, možno i iné životné hodnoty. Jedna je umelkyňa – fotografka, druhá žurnalistka. Zatiaľ čo jedna má štyri deti, úspešného manžela a honosný dom, druhá vychováva svoju dcéru sama a žijú, takpovediac, kočovným životom. Problémy nastanú, keď sa tieto dve ženy spoznajú. I keď prvá môže vyžarovať, že má usporiadaný život, opak je pravdou. Má problém s najmladšou dcérou Izzy, ktorá sa kvôli jej nezáujmu za veľmi krátky čas upúta na druhú ženu – fotografku, s predstavami o tom, aké by to bolo, keby bola jej matkou práve ona – Mia. K Mii si postupne nachádzajú cestu aj ostatné deti Richardsonovcov, ktoré sa čoraz viac začínajú kamarátiť s jej dcérou Pearl. Pokladajú ju za tichú sivú myšku, intelektuálku – niečo úplne iné, ako sú zvyknutí pri mestských tínedžeroch. Pearl by sa však chcela podobať práve im. Možno povedať, že toto je len jedna „vrstva“ príbehu, ktorá je rovnako zaujímavá ako ostatné.

Príbeh sa postupne pretvára, prichádzajú nové postavy i ďalšia rodina. Na povrch krok za krokom vyplávajú dávne tajomstvá, ktoré si rodiny úzkostlivo strážili. Ako som prevracala stánky, stále sa diali nové a nové veci, nad ktorými som musela žasnúť. Nič z toho mi neprišlo predvídateľné, práve naopak.

