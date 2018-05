Igor Bukovský: Rýchly život chce rýchle riešenia. Rýchle riešenia môžu byť rozumné, rýchle jedlá tiež

Obal knihy Sendviče na zdravie!

Dr. Igor Bukovský s dvomi šarmantnými kolegyňami vytvorili silnú autorskú zostavu, ktorá pripravila novú knihu z dielne Ambulancie klinicke výživy. Nájdete v nej veľa zaujimavých a nových informácií, ale hlavne mnoho výborných nápadov na jedlo, ktoré si môžete pripraviť na cestu, do práce, do školy, či na vandrovku – sú to fakt chutné sendviče na zdravie! :)