Organizátori protestov chcú predčasné voľby: VIDEO Ponížili ste nás

BRATISLAVA - Robert Fico včera ponúkol svoju demisiu. Splní ju len pod podmienkou, že súčasná vláda bude pokračovať. Andrej Kiska by sa mal čoskoro vyjadriť. Béla Bugár síce v pondelok nekompromisne hovoril o predčasných voľbách, teraz premiérov krok víta. Organizátori protestov sú nespokojní a požadujú predčasné voľby. Najvyšší predstavitelia ponížili verejnosť.

Organizátori protestov Juraj Šeliga, Karolína Farská a Táňa Sedláková vo videu jasne vyjadrili svoju nespokojnosť s postupom lídrov súčasnej koalície. Napriek tomu, že Robert Fico ponúkol svoju demisiu a Robert Kaliňák odstúpil, budú protestovať aj naďalej. Požadujú demisiu vlády a predčasné voľby.

Ponížili ste nás

"Pán Fico, pán Danko a špeciálne pán Bugár svojim rozhodnutím ponížili a oklamali celú občiansku verejnosť. Ich snaha sa za každú cenu udržať pri moci, je jasným dôkazom toho, že chcú zamiesť pod koberec všetky korupčné kauzy. Kauzy, o ktorých písal aj zavraždený investigatívny novinár Ján Kuciak," hovorí v úvode vide sociálna psychologička Táňa Sedláková.

Poukázali na udalosti posledných dní, ako aj na chyby pri vyšetrovaní, korupčné kauzy, rozkrádanie eurofondov a všetko, čo za posledné dni vyplávalo na povrch. "Celé to zastrašovanie, pohŕdanie slušnými ľuďmi a ľahostajnosť voči aktívnym občanom, to všetko je dostatočným dôvodom na to, aby sme sa mohli opätovne rozhodnúť o tom, komu odovzdáme moc," píše sa v príspevku.

Chceme predčasné voľby

Organizátori chcú pre spravodlivé Slovensko novú šancu. "Preto požadujeme predčasné voľby. Toto je momentálne jediná možnosť, ako sa pokúsiť o obnovu dôvery ľudí v štát. Jediná možnosť ako vrátiť politike slušnosť," povedala vo videu Karolína Farská.

Organizátori protestu Juraj Šeliga, Karolína Farská a Táňa Sedláková

Je len na nás, ako sa k tejto výzve postavíme. "Veríme, že nám osud Slovenska nie je ľahostajný a v piatok spolu prídeme do ulíc. Nenechajme sa zastrašiť! My všetci sme tí, na ktorých sme čakali," dodal Juraj Šeliga. V piatok 16. marca sa bude konať v poradí tretí protest vo viacerých slovenských mestách. Minulý týždeň sa v Bratislave pokojného zhromaždenia zúčastnilo okolo 60-tisíc ľudí. Na celom Slovensku vyšlo do ulíc odhadom 120-tisíc ľudí.

