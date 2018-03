Blahová: Súčasná kríza nie je o výmene figúrok, Most-Híd pácha verejnú samovraždu

"Je to o štruktúrach prerastených do každého kúta tohto štátu a jednoducho nám nemôže výmena predsedu vlády stačiť," uviedla Blahová. "To, že sa Robert Fico znížil k tomu, že vydiera prezidenta Andreja Kisku, považujem za pomerne úbohé, pretože prezident má silný mandát, je priamo volený občanmi a jeho dobré rozhodnutie je to, ako naloží s demisiou Roberta Fica," povedala s tým, že SaS si počká na okamih, keď skutočne Fico demisiu podá. Podľa Blahovej sa Kiska nedá zatlačiť do kúta a rozhodne sa v tejto situácii autonómne.

Podľa Blahovej strana Most-Híd "pácha verejnú samovraždu", keď pristúpila na výmenu premiéra hoci požadovala predčasné voľby. "Je to zvláštne správanie, nesvedčí o principiálnosti ani o charaktere," povedala. "Dôležité je, že ľudia na námestiach dajú vláde vysvedčenie," podotkla.

Predčasné voľby sú podľa Blahovej jediným riešením. "Budeme sa snažiť odvolať vládu. My, na rozdiel od týchto zabetónovanych pánov, ktorí sa držia svojich kresiel, počúvame ľudí," povedala. O ďalšom postupe bude SaS hovoriť vo štvrtok na poslaneckom klube.