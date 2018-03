Analytik Baránek si netrúfa odhadnúť, či navrhovaná nová vláda vydrží do roku 2020

BRATISLAVA - Politický analytik Ján Baránek si netrúfa odhadnúť, či vláda zložená zo súčasných koaličných strán, ale bez Roberta Fica na čele, vydrží až do ďalšieho termínu riadnych parlamentných volieb v roku 2020.

"To by bolo príliš odvážne tvrdiť. Uvidíme, keď sa bude schvaľovať programové vyhlásenie, potom budeme múdrejší," povedal dnes. Otázne podľa Baránka je predovšetkým to, ako sa s touto situáciou vysporiada slovenská časť Mosta-Híd, napríklad poslanci ako František Šebej. "Otázne je napríklad, či bude Lucia Žitňanská v obnovenej vláde," povedal.

Podľa analytika to však vyzerá, že hrozba predčasných volieb je nateraz zažehnaná. "Podmienky, ktoré dali prezidentovi, vychádzajú z našich ústavných tradícii a zvyklostí," povedal Baránek s tým, že návrh premiéra spĺňa prezidentove návrhy na upokojenie situácie, keďže ten okrem predčasných volieb navrhoval aj rozsiahlu rekonštrukciu vlády. Opozičné strany sa podľa Baránka s novou situáciou určite neuspokoja, je však možné čiastočné upokojenie nespokojných občanov. "V piatok ešte bude demonštrácia, ale neviem si predstaviť demonštrácie za predčasné voľby," skonštatoval. Pokiaľ ide o politickú budúcnosť Roberta Fica, podľa Baránka "povedal, že ostane predsedom strany a tým povedal všetko, čo chcel povedať".

Premiér Robert Fico je pripravený podať demisiu, ak prezident SR Andrej Kiska bude akceptovať jeho podmienky. Informoval o tom premiér Robert Fico (Smer-SD) počas spoločného vyhlásenia lídrov vládnej koalície Andreja Danka (SNS) a Bélu Bugára (Most-Híd). Fico ostane predsedom Smeru-SD.

Podmienky sú, že prezident bude akceptovať výsledky parlamentných volieb z roku 2016, bude akceptovať koaličnú zmluvu, a to, že nového premiéra navrhne najsilnejšia strana Smer-SD. Podľa informácií by novým premiérom mal byť súčasný podpredseda vlády Peter Pellegrini. Predčasné voľby teda podľa Fica nebudú, lebo by "bol chaos". Most-Híd sa pritom v pondelok uzniesol, že buď budú predčasné voľby, alebo vystúpia z koalície.