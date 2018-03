Remišová vyzýva prezidenta: Je jedno, či je premiérom Fico alebo jeho figúrka

BRATISLAVA - Béla Bugár hovoril, že ide rokovať o predčasných voľbách, ale dnes zradil ľudí na námestiach. Dnes to v reakcii na možnú zmenu vlády uviedla líderka OĽaNO Veronika Remišová.

Podľa nej je jedno, či je premiérom Robert Fico alebo nejaká jeho figúrka, keďže Fico ostáva predsedom Smeru. Vládnu koalíciu držia pokope kšefty - nákup za miliardu na ministerstve obrany a rabovanie eurofondov. Zároveň sa ohradila voči vyjadreniam Fica, že nemôže nechať vládnuť opozíciu a preto nebudú predčasné voľby. "Fico priznal, že Slovensko je v kríze, no zároveň hádzal vinu na médiá, opozíciu. No za to, že Slovensko je v kríze, môže v prvom rade táto vládna koalícia," povedala Remišová.

Pokiaľ ide o predčasné voľby, Robert Fico sa podľa Remišovej vyjadril, akoby ľudia boli nesvojprávni a nevedeli si vybrať alternatívu. "Je absurdné, aby dnes tvrdil, kto a s kým bude v budúcej vláde. Takto sa k ľuďom nemôže správať. My vyzývame prezidenta, aby tieto podmienky neprijal. Najpoctivejším riešením, ak ľudia stratili dôveru, sú predčasné voľby, dať ľuďom opäť príležitosť rozhodnúť sa," povedala Remišová. Ako dodala, vymeniť figúrky nestačí, keďže všade, kam sa človek pozrie, sú prepojenia na Smer.

Premiér Robert Fico je pripravený podať demisiu, ak prezident SR Andrej Kiska bude akceptovať jeho podmienky. Informoval o tom premiér Robert Fico (Smer-SD) počas spoločného vyhlásenia lídrov vládnej koalície Andreja Danka (SNS) a Bélu Bugára (Most-Híd). Fico ostane predsedom Smeru-SD.

Podmienky sú, že prezident bude akceptovať výsledky parlamentných volieb z roku 2016, bude akceptovať koaličnú zmluvu, a to, že nového premiéra navrhne najsilnejšia strana Smer-SD. Podľa informácií agentúry SITA by novým premiérom mal byť súčasný podpredseda vlády Peter Pellegrini. Predčasné voľby teda podľa Fica nebudú, lebo by "bol chaos". Most-Híd sa pritom v pondelok uzniesol, že buď budú predčasné voľby, alebo vystúpia z koalície.