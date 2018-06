Marián Kočner dnes vypovedal na polícii o komunikácii s Valčekom

"Vzhľadom k tomu, že si nie som istý, či by vás moja odpoveď na vaše otázky akokoľvek nevystrašila a nevyvolala vo vás pocit úzkosti. Keby sa tak stalo, tak by ste určite na mňa podali trestné oznámenie a žiadali by ste policajnú ochranu," povedal. Doplnil, že s novinármi bude komunikovať už len prostredníctvom portálu "Na pranieri", ktorý spúšťa od budúceho týždňa.

Prokurátor Generálnej prokuratúry (GP) SR v piatok minulý týždeň spísal s novinárom Adamom Valčekom zápisnicu o trestnom oznámení. Denník SME totiž informoval, že po tom, čo reportér zaslal podnikateľovi Mariánovi Kočnerovi otázky o údajnom prevode pol milióna eur zo spoločnosti Technopol na Kočnerov účet, ten mu zaslal e-mail, v ktorom reportérovi kládol otázky na jeho súkromie a intímny život. "Viaceré z informácií, na ktoré sa pýtal, sú zdravotného a rodinného charakteru, ku ktorým nie je možné sa dostať z otvorených zdrojov," konštatuje denník s tým, že otázky mali podľa podnikateľa byť "pre pripravovaný portál o novinároch hlavného prúdu".

O podnikateľovi Kočnerovi médiá písali aj v súvislosti s telefonátom so zavraždeným novinárom Jánom Kuciakom. Telefonát, ktorý si Ján Kuciak nahral, sa uskutočnil 5. septembra 2017. „Viem, že je za tým aj niečo iné, len vám to neviem dokázať, ale keď vám to budem vedieť dokázať, pán Kuciak, tak vám garantujem, že skončíte písať, pretože vás budem pranierovať," povedal okrem iného podnikateľ Kuciakovi. Novinár následne podal na Kočnera trestné oznámenie pre nebezpečné vyhrážanie, kompetentné orgány ho však opakovane odmietli.