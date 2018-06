MIMORIADNE NAKA zatkla podnikateľa Mariána Kočnera

Podnikateľa zatkla NAKA na základe príkazu prokurátora Úradu špecializovanej prokuratúry. Vyšetrovateľ má podľa denníka urobiť prvotné úkony a zároveň rozhodnúť o tom, či podá návrh na vzatie do väzby. Ak sa s tým prokuratúra stotožní, o umiestnení podnikateľa rozhodne súd.

Podnikateľ je obvinený v prípade Gatex aj v prípade vratiek DPH v súvislosti s prevodmi nehnuteľností na Donovaloch. Nedávno polícia začala stíhanie vo veci aj pre zmenky voči Televízii Markíza. Podnikateľa v ňom pomenovali ako podozrivého, obvinenie vtedy ešte nevzniesla. O Kočnerovi písal aj zavraždený investigatívny novinár Ján Kuciak. Tomu sa Kočner vyhrážal, že o ňom a o jeho rodine bude zisťovať informácie. Polícia to ako trestný čin nevyhodnotila.

Kočner bol v nemocnici

Podla informácii Dennika N vzali Mariána Kočnera do nemocnice. Po zatknutí mu nebolo dobre. Lekári mu nič nezistili, tak je späť na policajnom prezídiu. „Na policajné prezídium prišiel aj Pavol Rusko. Chce si pozrieť uznesenie o vznesení obvinenia v kauze zmenky, pravdepodobne je obvinený aj on," uvádza.

S Pavlom Ruskom prišiel na políciu jeho obhajca Marek Para, ktorý sa v utorok pre chorobu ospravedlnil zo súdu s asistentom Filipom Rybaničom, ktorého tiež zastupuje. „Ešte aj dnes som chorý, skutočne som chorý, mám o tom doklady,“ povedal.

Polícia správu potvrdila

Polícia potvrdila, že NAKA zadržala v stredu Kočnera. V súčasnosti sú so zadržaným vykonávané procesné úkony. „O ďalšom postupe rozhodne vyšetrovateľ v zmysle Trestného poriadku. Vzhľadom na vyššie uvedené nie je v súčasnosti možné poskytnúť k veci žiadne bližšie informácie," informovala polícia na sociálnej sieti.

Kočnera zadržali vo veci týkajúcej sa zmeniek, uviedol ÚŠP

Aj Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) potvrdil, že Kočnera v stredu zadržali vo veci týkajúcej sa zmeniek. "V súčasnosti sa realizujú úkony, preto sa nebudeme k veci vyjadrovať," uviedla ďalej hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová.

O prípadnom návrhu prokurátora na väzobné stíhanie môže rozhodovať Špecializovaný trestný súd v Pezinku (ŠTS) - pracovisko Banská Bystrica. To však v stredu hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková zatiaľ potvrdiť nevedela. Nevylučuje sa však, že o väzobnom stíhaní budú napokon rozhodovať bratislavské súdy - Okresný súd Bratislava 5 alebo Okresný súd Bratislava 3, kde sa kauzy zmeniek aktuálne riešia.

SaS vníma zatknutie ako krok k očiste krajiny

Zatknutie Kočnera vníma opozičná SaS ako krok k očiste krajiny od nespravodlivosti a arogancie moci. Liberáli však zároveň zdôrazňujú, že spravodlivosť na Slovensku sa bude "lámať" práve na tom, či sa podarí v tomto duchu pokračovať.

"Je to práca poctivých príslušníkov polície, prokurátorov a ďalších ľudí, ktorí pomáhali. Teraz bude veľký boj o to, aby zostal vo väzení a bol spravodlivo potrestaný," skonštatoval poslanec Jozef Rajtár. Reč by pritom podľa neho nemala byť len o podnikateľových zmenkách, ale aj o jeho správnaní a obťažovaní niektorých novinárov. SaS tiež zdôrazňuje, že po tomto podnikateľovi by mali nasledovať ďalší. Ak sa tak nestane, strana nemieni povoliť v tlaku na Smer-SD a celú vládnu koalíciu.