Máme takmer najviac magistrov na svete: Zamestnávatelia sa sťažujú na nesúlad s trhom práce

Ako dodal, "máme zbytočne dlhé terciárne vzdelávanie, v ktorom vládne odborový nesúlad s tým, čo potrebuje prax." Podľa Jana Kouckého zo Strediska vzdelávacej politiky Univerzity Karlovej v Prahe študuje na Slovensku humanitné vedy viac vysokoškolákov než je voľných pracovných miest. Väčšina študentov pokračuje po bakalárskom stupni na magisterskom stupni štúdia.

"Slovensko má takmer najviac magistrov na svete. Pre slovenskú ekonomiku to nemá žiadny zmysel," ozrejmil Koucký s tým, že kvalitu vysokoškolského systému ovplyvňuje aj odliv mozgov do zahraničia. Ako povedal prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský, v zahraničí študuje 15 percent slovenských vysokoškolákov. Domov sa vráti možno polovica z nich.

Konferenciu k návrhu reformy terciárneho vzdelávania zorganizoval Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v spolupráci s reprezentáciami zamestnávateľov na pôde NR SR. Cieľom konferencie je výmena názorov zamestnávateľov, politikov a akademického sektora na návrhy potrebných zmien v systéme vysokoškolského vzdelávania.