Rezník o veľkých problémoch RTVS: Dlhodobá strata a súdne spory môžu ohroziť vysielanie

BRATISLAVA - Verejnoprávny RTVS sa nachádza v zložitej ekonomickej situácii spôsobenej dlhodobým stratovým hospodárením, a to napríklad poklesom hodnoty majetku či hroziacimi súdnymi spormi. Ak v tomto trende bude RTVS pokračovať aj v najbližších rokoch, ohrozí to výrobu a vysielanie.

Príjmový a výdavkový rozpočet RTVS je v posledných rokoch podľa zákona vždy vyrovnaný, no zisky RTVS nestačia na pokrytie investícií napríklad do budov a technológií a ani na rezervy na prípadné prehry zo súdov. Vyplýva to z Výročnej správy RTVS za rok 2017, ktorú na dnešnom rokovaní Rady RTVS predstavil generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník. Kumulovaný hospodársky výsledok z minulých rokov bol ku koncu roka 2017 mínus 33 miliónov eur.

Konštatuje sa to vo finančných zisteniach nezávislého finančného, personálneho a IT auditu, ktorý je súčasťou Výročnej správy RTVS za rok 2017. Audit sa uskutočnil od októbra 2017 do februára 2018. Priniesol 151 zistení vo finančnej oblasti, 34 v personálnej a 65 v IT oblasti. Dozorná komisia Rady RTVS preto upozorňuje, že bez ohľadu na politickú situáciu je dôležité opätovne otvoriť otázku financovania RTVS.

Ako Radu RTVS na jej dnešnom rokovaní informovala riaditeľka sekcie ekonomiky RTVS Radka Doehring, problémom sú straty z minulých rokov. Vedenie RTVS predkladá Rade RTVS rozpočet príjmový a výdavkový a ten je vždy vyrovnaný. V tom-ktorom roku nie je možné, aby výdavky boli vyššie ako príjmy, a to sa nikdy nestalo, upozornila Doehring. Nestalo sa to za bývalého manažmentu, teda od roku 2012 , a ani v roku 2017, zdôraznila ekonomická šéfka RTVS. Pre pochopenie uviedla, že v RTVS sú oveľa menšie investície do majetku ako odpisy majetku, čo vytvára časť spomínaného hospodárskeho mínusu.

Nielen súčasné vedenie, ale i predošlý manažment Václava Miku upozorňoval, že bez systémovej zmeny, ktorá prinesie viac zdrojov RTVS, nie je možný rozvoj verejnoprávneho vysielania na Slovensku. Nedostatok zdrojov môže v horizonte niekoľkých rokov ohroziť plnenie úloh RTVS. Ako k téme na dnešnom rokovaní Rady RTVS povedal generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník, nepredpokladá, že sa „v tomto roku niečo udeje s výškou koncesionárskych poplatkov, to čo môžeme urobiť v tejto chvíli je – zbierať podklady, argumenty na to, ako je to v krajinách združených v Európskej vysielacej únii (European Broadcasting Union, EBU), aké sú tam systémové spôsoby financovania verejnoprávnych médií“.

V krátkodobom horizonte musí manažment RTVS podľa Rezníka „bojovať a mimoriadne dobre zdôvodniť zmluvu so štátom na rok 2019“. RTVS už niekoľkokrát informoval, že chce okrem navýšenia zdrojov do výroby programu získať od štátu peniaze na sanovanie časti investičného dlhu a využiť ich na riešenie havarijného stavu budov v svojom televíznom sídle v Mlynskej doline v Bratislave. „Musíme rokovať, niekedy sa menia veci a situácie z hodiny na hodinu, zo dňa na deň. Dôležité je pamätať si, že šťastie praje pripraveným,“ konštatoval Rezník.

Podpredseda Rady RTVS Martin Kákoš si myslí, že realisticky počas najbližších dvoch rokov sa financovanie RTVS pravdepodobne nezmení a pýta sa manažmentu, čo ďalej. „Budeme rokovať o tom, akým spôsobom treba zmeniť legislatívu na to, aby sme toto (zvyšujúcu sa stratu z hospodárenia, pozn. redakcie) dokázali zastaviť a aby sme to dokázali potom znižovať,“ odpovedal Kákošovi Rezník.

Šéf RTVS sa nechce dostať do situácie, v ktorej by museli robiť škrty v programe, lebo to je hlavná náplň RTVS. „Ja si myslím, že to si uvedomuje aj verejnosť, vrátane elít, ktoré to môžu nejakým spôsobom zmeniť. Ja by som preto nebol až taký pesimisticko-realistický, ja by som sa snažil byť pesimisticko-optimistický. Vždy je ešte priestor na rokovanie o zmluve so štátom a aj na rokovanie o legislatívnych zmenách. To je proces, ktorý zatiaľ nie je ukončený,“ povedal počas diskusie rady Jaroslav Rezník. Za posun považuje už diskusiu o tom, v akom stave je RTVS. Problémy RTVS sú chronické, no v predošlých rokoch sa urobilo veľa v programe, ktorý RTVS prináša všetkým skupinám obyvateľstva Slovenska.