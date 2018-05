Neuveriteľný horor v Poprade: Podnikateľ údajne strieľal z okna na deti, vyťahovali im broky

Deti boli na ulici, keď ich mal postreliť neznámy strelec. "Ja som išiel do obchodu, on bol na okne a postrelil ma," opísal Mirko televízii Joj. Magdalénka išla zo školy, keď ju guľka zasiahla. Deti ale v deň útoku rodičom nič nepovedali. "Syn nám povedal, že ho uštipla osa. My sme o tom nevedeli. Bol však unavený, spal tri dni, až potom sa priznal, že ho postrelili," povedala Mirkova príbuzná.

Chlapec podľa svojich slov po ulici spieval a možno to sa strelcovi znepáčilo. Podľa detí mal útočiť popradský podnikateľ, ktorý má prevádzku v mestskej časti Matejovce, kde sa oba incidenty odohrali. "Úplne sa od toho dištancujem, lebo neviem, o čo ide. Nehovorím, že nepokričím, ale nič také sa nestalo. Odovzdal som flintu, ktorú som mal doma, dva roky sa nepoužívala. Dúfam, že expertíza to dosvedčí," uviedol pre televíziu podnikateľ.

Polícia prípad vyšetruje

Prípadom, ktorý sa mal stať cez víkend, sa zaoberá polícia. Krajský policajný hovorca z Prešova Daniel Džobanik potvrdil, že polícia v danej veci vedie trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví. "Bližšie informácie nebudeme poskytovať vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie," dodal.

V prípade zatiaľ obvinený nebol nikto, polícia robí všetky potrebné úkony na objasnenie skutku. Dve deti mali so strelnými poraneniami hospitalizovať v popradskej nemocnici. Ako uviedla RTVS, ktorá mala k dispozícii i lekársku správu, obe deti mali lekári aj operovať.