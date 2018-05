Výnimočný projekt Shakespeare - Prokofiev ROMEO a JÚLIA sa v nedeľu predstaví verejnosti!

V nedeľu 27. mája 2018 sa pre rodiny s deťmi 8+ uskutoční mimoriadne predstavenie projektu Shakespeare - Prokofiev ROMEO a JÚLIA vo forme nedeľňajšieho dopoludňajšieho matiné o 11:00 hod. v Koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave.

Návštevníci predstavenia zažijú prepojenie divadla a symfonickej hudby prostredníctvom činoherných výstupov svetoznámej divadelnej hry Williama Shakespearea - ROMEO a JÚLIA a sugestívnej symfonickej hudby z rovnomenného diela Sergeja Prokofieva v spojení s moderovaným slovom Adely Vinczeovej.

Divadelný príbeh stvárnený známymi hercami v dobových kostýmoch ožíva v symfonickej hudbe - činoherné scény sú umocnené znením programovo identických hudobných častí zo suity S. Prokofieva ROMEO a JÚLIA v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Scény, ktoré zahrajú herci vzápätí zaznejú vo zvuku 80 členného symfonického orchestra.

V hudobnej časti projektu účinkujú Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, dirigent Anton Popovič, v divadelnej časti herci Divadla Astorka (Róbert Jakab, Marián Miezga) a divadla Aréna (Martin Hronský, Sáva Popovič, Marián Prevendarčík), študenti Konzervatória v Bratislave (Bianka Šutičová a Jakub Vajda), predstavenia moderuje Adela Vinczeová, ktorá predstavenie avizovala relácia Trochu inak s Adelou.

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Jedinečný projekt z cyklu Harmónia sfér je novým konceptom niekdajších výchovných koncertov.

Doterajších 23 predstavení projektu „Shakespeare-Prokofiev/ROMEO a JÚLIA“ navštívilo 12.600 študentov a pedagógov stredných škôl v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a Trnavského samosprávneho kraja.

Významný pedagóg a školský psychológ prof. Miron Zelina k projektu uviedol - „Výchova umením rozvíja emocionalitu, hodnotový systém jednotlivca, jeho motivačnú orientáciu. Kultivácia emocionálnej inteligencie má tiež významný dopad na intelektovú sféru jedinca. V súčasnosti sa namiesto živej, osobnej skúsenosti v živej realite stále viac stretávame s náhradou skutočnosti, ktorá je sprostredkovaná elektronickým záznamom v médiách modernej komunikačnej techniky (mobilné telefóny, tablety, osobné počítače). Jedinec konzumuje javy zaznamenané na mobilnej obrazovke, čím stráca zážitok z priameho kontaktu, z prirodzeného zdroja udalosti.“

„Intenzitu reálneho, plnohodnotného emocionálneho zážitku a racionálneho poznania tvárou v tvár voči živému zneniu symfonického telesa a dramatickej javiskovej prezentácie naživo nie je možné nahradiť žiadnou, akokoľvek sofistikovanou počítačovou, či mobilnou technológiou,“ dodáva Miron Zelina.

Autormi projektu sú skladateľ, dirigent Anton Popovič a muzikológ, dramaturg Adrian Rajter.

„Reakcie mladých ľudí ma na mnohých predstaveniach v Slovenskom rozhlase veľmi prekvapili, ukázalo sa, že medzi hviezdy predstavenia študenti zaradili aj Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, som veľmi zvedavý ako zareaguje víkendové, takpovediac rodinné publikum“ - uvádza spoluautor projektu Adrian Rajter a manažér Hudobného centra, ktoré pracuje s hudobnou mládežou na projekte Slovenského mládežníckeho orchestra.

„Predstavenia sa uskutočnili aj na pôde Domu umenia Piešťany, ktorý je už 63 rokov dejiskom významného hudobného festivalu,“ dodal Adrian Rajter.

Anton Popovič

"Musím priznať, že projekt Shakespeare - Prokofiev ROMEO a JÚLIA mi doslova učaroval. Jeho tvorcovia a interpreti sa nielenže po svojom vyrovnali so známou témou, ale vniesli do nej aj nové dimenzie. Vďaka nim získal tento umelecký počin ľudský rozmer, ktorý aj pri vážnej téme dokáže nielen poučiť, ale aj ponúknuť jemný humor a nadhľad. Anglický dramatik William. Shakespeare a ruský hudobný skladateľ Sergej Prokofiev nielenže žili každý v inej krajine, ale dokonca aj v úplne rozdielnom čase. Napriek tomu si spolu na javisku skvele rozumejú aj v 21. storočí. Veľkú zásluhu na tom má dirigent a producent Anton Popovič, ktorý hudobnú časť skvele naštudoval spolu so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu detailne naštudoval.

Umelecký súbor Lúčnica – Dom umenia Piešťany má vo svojej činnosti prácu s mladými ľuďmi implicitne zakódovanú, v dnešnej dobe je to aktivita viac ako potrebná," uvádza Marián Turner, riaditeľ Lúčnice.

„Je to práve umenie, ktoré rozvíja emocionálnu inteligenciu človeka, tzv. EQ pomáha človeku v orientácií v živote, v okolitom svete, takpovediac formátuje jeho rozlišovacie schopnosti - rozvíja schopnosť sebapoznania a sebauvedomenia, rovnako rozvíja empatiu, vnímavosť k emóciám iných ľudí, čo je základnou hodnotou a kvalitou jedinca a prispieva k pozitívnemu nastaveniu medziľudských vzťahov v spoločnosti. Od pádu komunizmu sa u nás kladie dôraz na riešenie politických a ekonomických problémov, zatiaľ čo kultúra a vzdelávanie prešľapuje v úzadí. Nie je to pre spoločnosť zdravé, čo sa ukazuje v prieskumoch preferencií mladej generácie,“ uviedol Anton Popovič. „V súčasnosti, keď sa mladí stále menej dostávajú do priameho kontaktu s našim vzácnym kultúrno - civilizačným dedičstvom, je obzvlášť dôležité, aby sa ich obzor rozširoval o tento rozmer.“

Adela Vinczeová

„Na rozdiel od rozvinutých štátov Európskej únie na Slovensku dlhodobo absentuje systematická výchova mládeže k formám tzv. vysokému umeniu. Ukázalo sa, že stačí vytvoriť príležitosť k stretnutiam mladých ľudí s takýmito formami umenia a výrazne zaujme ich pozornosť. Týmto projektom chceme nadviazať na tradíciu vyspelých krajín a pripraviť výnimočnú produkciu, ktorá môže umocniť ich záujem o tento druh umenia, patriaci k najvýznamnejším výdobytkom európskej kultúry,“ uzavrel Anton Popovič.

Hlavným partnerom projektu je RTVS, podujatie podporili Bratislavský samosprávny kraj, Hudobné centrum, SND, Divadlo ASTORKA, Konzervatórium Bratislava, Zoznam.sk, Umelecký súbor Lúčnica.

