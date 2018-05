Transatlantické vzťahy prechádzajú svojou najťažšou fázou, povedal Korčok

BRATISLAVA - Transatlantické vzťahy prechádzajú svojou najťažšou fázou od 90. rokov. Podstatné však je, aby odlišné záujmy USA a Európy neviedli k ohrozeniu vzájomného partnerstva. Po "veľmi obsažnom a dôležitom" rozhovore s námestníkom amerického rezortu diplomacie pre európske a eurázijské záležitosti Wessom Mitchellom to povedal štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Ivan Korčok.

Podľa Mitchellových slov sú americké kroky, s ktorými Európa nesúhlasí, nutné. Ide napríklad o hroziace clá na dovoz európskej ocele a hliníka do USA, výčitky amerického prezidenta Donalda Trumpa, že niektorí členovia NATO neprispievajú na spoločnú obranu toľko, čo by mali alebo odstúpenie USA od dohody s Iránom. "Ak tieto veci nebudeme riešiť, podkopávame tým dlhodobé zdravie západného spojenectva," povedal Mitchell. To je podľa neho v súčasnosti kľúčové.

"To je aj náš postoj k Iránu - stojíme pred veľkou výzvou a nepomáhame si, keď problém nechávame stáť na poličke a neriešime ho," vyhlásil americký diplomat. Korčok ohľadom takzvanej jadrovej dohody s Iránom, od ktorej USA odstúpili, zdôraznil, že transatlantické spoločenstvo sa musí pohnúť z bodu, keď jedna aj druhá strana opakuje svoje odlišné postoje, a sústrediť sa na to, na čom sa zhodnú. "Spoločný postoj je vo vnímaní aktivít Iránu v regióne Blízkeho východu," naznačil Korčok.

Ohľadom výdavkov na obranu Korčok Mitchella ubezpečil, že Slovensko má jednoznačný plán, ako svoje záväzky v NATO naplniť. "Máme záväzok potvrdený Národnou radou SR na postupné zvyšovanie obranných výdavkov. V roku 2020 to bude 1,6 hrubého domáceho produktu," povedal s tým, že to Slovensko nerobí len kvôli záväzkom, ale najmä pre svoju bezpečnosť.

Slovenská a americká strana sa zhodli v otázke konfliktu na Ukrajine. Korčok ocenil, že USA prostredníctvom špeciálneho vyslanca Kurta Volkera vstúpili do procesu tamojšieho mierového vyjednávania. "Musíme sa konečne pohnúť, aby sme garantovali stabilitu a územnú celistvosť Ukrajiny," vyhlásil Korčok. S tým podľa neho súvisí aj energetická bezpečnosť. "Do tohto kontextu patrí aj postoj k projektu Nord Stream 2, voči ktorému majú SR aj USA zásadné výhrady," pripomenul.

Korčok tiež Mitchellovi spomenul prebiehajúce oslavy 100. výročia vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov, ako aj 25. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky. "Chcem, aby rok 2018 bol rokom intenzívnej výmeny, keď si pripomenieme dôležitú úlohu, akú USA zohrali pri formovaní Československa," povedal Korčok, ktorý verí, že sa oslavy prejavia aj na počte návštev amerických predstaviteľov.