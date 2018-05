Primátora Galanty Pašku odsúdili za verejné obstarávanie, chce sa odvolať

O odvolaniach bude rozhodovať Krajský súd v Trnave. Ak by rozsudok nadobudol právoplatnosť, Peter Paška by prišiel o mandát primátora, verejnú funkciu by nemohol vykonávať ani v ďalšom volebnom období. "Okamžite sme sa odvolali, ja som nevinný, trvám na tom," povedal po vynesení rozsudku primátor.

Kauza machinácií pri verejnom obstarávaní sa týka pripravovaného projektu obnovy južného krídla a dvoch veží neogotického kaštieľa v Galante za približne 2,3 milióna eur, na ktorý pôvodne samospráva získala peniaze z eurofondov. Vedenie radnice malo ovplyvňovať čiastkové verejné obstarávanie na technický dozor, v tomto konkrétnom prípade išlo o zákazku za približne 20-tisíc eur.

Primátora Galanty Petra Pašku zadržali policajti Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) 12. mája 2015. Okrem neho obvinili zo zločinu machinácií pri verejnom obstarávaní aj ďalších troch funkcionárov mesta. Usvedčiť ich mali obrazové a zvukové záznamy, ktoré NAKA zabezpečila v priestoroch mestského úradu. Galanta sa neskôr dostala do časovej tiesne a eurofondov na obnovu časti kaštieľa, ktorý je dominantou mesta, sa vzdala.

Okresný súd v Galante dnes v tomto prípade odsúdil na trest odňatia slobody na tri roky s podmienečným odkladom na dva roky a zákaz výkonu verejnej funkcie aj bývalého prednostu Mestského úradu v Galante Jána P. a na 18 mesiacov s podmienečným odkladom na dva roky, zákaz výkonu verejnej funkcie a peňažný trest 10-tisíc eur aj bývalého hlavného architekta mesta Petra A. Práve on mal zabezpečiť nadhodnotené ponuky na stavebný dozor, aby verejné obstarávanie vyhral on sám. Ak by tento plán vyšiel, obohatil by sa o približne 22-tisíc eur. Súd dnes, naopak, oslobodil bývalého primátora Ladislava M. Prokurátor Krajskej prokuratúry v Trnave podal voči verdiktu súdu odvolanie, vrátane výroku o oslobodení exprimátora Ladislava M.