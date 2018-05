Posledná rozlúčka s policajtom, ktorý zahynul pri tragickej nehode: VIDEO Namiesto oslavy, pohreb

Policajti, zaradení na Obvodnom oddelení v Bratislave, išli po obchvate mesta Galanta, keď z nezistených príčin prešli do protismeru. Zrazili sa s autobusom. „Záchranári sa na mieste snažili oživiť jedného z účastníkov nehody niekoľko desiatok minút, napokon sa im to podarilo a muža v umelom spánku a v kritickom stave previezli do galantskej nemocnice. Žiaľ, druhému mužovi už pomôcť nedokázali a lekár musel konštatovať smrť. Ošetrili aj ďalšieho účastníka nehody, ktorý utrpel úraz hlavy, a transportovali ho taktiež do nemocnice v Galante,“ informovala vtedy hovorkyňa záchranárov Alena Krčová.

Pri nehode zomrel 31-ročný Miroslav, jeho kolega Slavomír bol v kritickom stave v nemocnici. V stredu sa s ním na cintorín prišli poslednýkrát rozlúčiť jeho rodina, priatelia a kolegovia. Prišla aj nová ministerka vnútra Denisa Saková.

"Miroslav Tesák bol výborným policajtom, ktorý sa mal práve včera dostať na vytúžený útvar v rámci Policajného zboru. Krutý osud zničil jeho plány, keď zahynul počas výkonu služby pri tragickej dopravnej nehode. Na miesto oslavy narodenín si dnes prišli uctiť jeho pamiatku všetci jeho najbližší, jeho partnerka, kamaráti, susedia, známi, policajní funkcionári a ministerka vnútra," napísala polícia ku krátkemu videu a rodine vyjadrila úprimnú sústrasť.

Príčinu nehody vyšetrujú

Čo môže za tragickú nehodu nie je stále známe, no podľa policajta Ivana, pri výkone služby často riskujú svoj život už len tým, na akých autách jazdia. "Keď vidím na akých autách jazdíme, aké majú kolesá služobné vozidla častokrát, je to do plaču. Ľuďom by sa za to dávali pokuty, alebo brali technické preukazy!" napísal Ivan.

Dodal, že niekedy dostávajú príkazy od nadriadených, aby unavení hodinu pred koncom služby stáli na ceste a robili kontroly. "Nečudujem sa potom, že to takto dopadne," uzavrel Ivan.