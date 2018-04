SNS chce zmenami v školskom zákone zaviesť limity žiakov na gymnáziách

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Pravidlá pre určovanie počtov žiakov osemročných gymnázií by sa mohli zmeniť. Navrhujú to koaliční poslanci zo SNS Eva Smolíková, Štefan Zelník, Tibor Bernaťák a Jaroslav Paška. Novelou zákona o výchove a vzdelávaní chcú okrem iného určiť limit na žiakov. Právna norma nezakazuje prijímať aj viac žiakov, ale na vzdelávanie tých, čo budú nad limit, by nemali ísť peniaze zo štátneho rozpočtu.