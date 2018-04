Kópia skartovanej IT zmluvy sa našla: TOTO o pohľade na Sakovú prezradil Andrej Hrnčiar

Ako ďalej Hrnčiar povedal v dnešnej diskusnej Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) - Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko, nehodnotím Denisu Sakovú podľa toho, či robila na ministerstve vnútra za Roberta Kaliňáka, presne tak, ako nehodnotím politikov podľa zverejnených fotografií. Je to politická zodpovednosť strany Smer-SD, ktorej rezort vnútra patrí, rešpektujeme koaličnú dohodu a budem ju hodnotiť podľa toho, čo bude robiť, nie podľa toho, čo sa dočítam v médiách a nie podľa toho, či spolupracovala s Kaliňákom, alebo nie. Hrnčiar k téme dodal, že minister vnútra by mal byť človek, ktorý nebude zasahovať do vyšetrovania a nemal by mať informácie zo spisov. Dúfa, že nová ministerka sa bude správať tak, že bude mať nielen dôveru koaličných partnerov, ale aj verejnosti.

Hrnčiar ocenil, že po Sakovej nástupe sa našla kópia zmluvy o spornej IT zákazke na ministerstve vnútra, ktorá mala byť skartovaná a môže byť predložená vyšetrovateľom. "Už tu vidno, že je tu pozitívny krok," poznamenal s tým, že dokument môže byť predložený vyšetrovateľom. Hrnčiar dúfa, že nová ministerka sa bude správať tak, že bude mať dôveru nielen koaličných partnerov, ale aj verejnosti.

Poslanec Národnej rady (NR) SR z opozičného hnutia Sme-rodina Milan Krajniak v diskusii konštatoval, že osobne so Sakovou nemá zlú skúsenosť, nemôže jej niečo morálno-politicky vytknúť. „Ak bude robiť dobré veci, tak ju podporíme, bez ohľadu na jej minulosť, a to, že je nominantkou strany Smer. Ak bude robiť zlé veci, budeme ju kritizovať. To podstatné, od čoho závisí, ako vojde do histórie bude, či nájde v sebe odvahu, ktorú minister Drucker nenašiel a bude sa snažiť upraviť chod policajných funkcionárov personálne, vecne tak, aby pomáhali ľuďom a nie sebe, alebo nejakým oligarchom v pozadí,“ zdôraznil Krajniak.

Krajniak v diskusii vyzval Denisu Sakovú, „ak nájde tú odvahu, že začne robiť poriadok vo vedení policajného zboru tak, aby tam išli policajní funkcionári, ktorí budú brániť ľudí a nie nejakých zákulisných oligarchov, bude mať v tomto našu podporu“. Veľmi dôležité pre obnovu dôvery je, keď ľudia vidia, že politik nemá čo skrývať. Krajniak preto radí Sakovej nech zverejní všetky podozrivé zmluvy. Ministerka podľa neho nie je bez minulosti, pôsobila dlho na ministerstve vnútra za Roberta Kaliňáka a až konkrétne kroky ukážu, či nemá čo skrývať.

Vláda Petra Pellegriniho je podľa Krajniaka je veľmi málo obmenená vláda Roberta Fica. Za dobrý krok nového premiéra považuje, že dotlačil Tibora Gašpara k odchodu. „Ak pán Pellegrini urobí to, čo sľuboval, že sa urobí portál, kde si každý bude môcť skontrolovať, čia je tá pôda, na ktorú chodia dotácie, to je dobrý krok. To podporíme, ak to príde do parlamentu,“ dodal Krajniak, ktorý si nerobí ilúzie o zásadných zmenách.

Hrnčiar bude ako člen vládnej koalície robiť všetko preto, aby vládna koalícia mala dôveru. Prvé kroky premiéra Pellegriniho podľa neho ukazujú, že „je to kompetentný človek, ktorý nevisí nikomu na šnúrke“. Krajniak očakáva, že vláda do konca volebného obdobia nevydrží a budú predčasné voľby. Hrnčiar verí, že vláda urobí všetko preto, aby vydržala do konca volebného obdobia, teda ešte dva roky. Pripúšťa, že „žiadna vláda nikdy nevie. koľko vydrží“.

Krajniak v diskusii odmietol kritické vyjadrenia predsedu Smer-SD Roberta Fica voči médiám na tohtotýždňovom pracovnom sneme Smeru. Hrnčiar tvrdí, že každý nesie zodpovednosť za svoje vyjadrenia a nevidí dôvod na komentovanie toho, čo sa odohralo na pracovnom sneme Smeru. Je za to, aby sa budovalo slušné Slovensko a vyzval všetkých, aby každý začal od seba.