Prekvapivé slová Gašpara po protestoch: Absurdné zdôvodnenie, prečo policajný šéf neskončil

BRATISLAVA - Policajný prezident Tibor Gašpar tvrdí, že nikto z členov vlády ho nepožiadal, aby abdikoval na svoju funkciu. Povedal to novinárom RTVS a Denníka N, ale nevylúčil, že sa z postu policajného šéfa rozhodne odísť sám.

Gašpara podľa jeho slov na odchod nevyzval ani minister vnútra Tomáš Drucker (nom. Smer-SD). „Z vlády ma nikto nepožiadal, aby som odstúpil. Rozhovory, ktoré s ministrom vnútra máme, sú o policajnom zbore. V dohľadnom čase rozhodne aj o mojej budúcnosti, aj o tom, ako bude pokračovať policajný zbor," vysvetlil Gašpar.

Odíde sám?

Policajný prezident však nevylučuje, že sa rozhodne z funkcie odísť sám. Začína sa totiž podľa jeho slov útočiť na všetkých policajtov a na výsledky ich práce. To, že jeho odchod žiadajú tisíce ľudí v uliciach, si Gašpar uvedomuje.

„Vnímam to a myslím si, že mnohí z nich nevedia, aké sú tie dôvody. Sú im podsúvané rôzne, za ktoré ja nenesiem zodpovednosť. Zároveň je veľa ľudí, ktorí mi vyjadrujú podporu a je neviem, voči ktorým mám byť korektnejší. Tak či tak som mal končiť na jeseň po prijatí zákona. Dnes je skoro hotový a či to bude zajtra, o mesiac, alebo po prijatí tohto zákona, už nie je pre mňa rozhodujúce," deklaroval.

Kritizoval Kisku

To, čo je pre neho dôležité a čo mu prekáža je, že sa napáda celý Policajný zbor. Gašpar však nemá pocit, že by vo funkcii škodil. Poukázal tu na to, že na Slovensku sa stalo menej trestných činov, bolo menej mŕtvych na cestách.

Policajnému šéfovi sa zároveň nepozdáva, že po jeho odchode volá aj prezident SR Andrej Kiska. „Vidím tu konflikt záujmov. Vyjadroval sa o tom, že je NAKA zneužívaná vo vzťahu k jeho firme, ale NAKA tieto podozrenia nevyšetrovala do decembra minulého roku. Teraz ich vyšetruje," dodal.

Kisku zaujíma iba Gašparovo odvolanie

Jediné, čo prezidenta SR Andreja Kisku v súvislosti s osobou policajného prezidenta Tibora Gašpara zaujíma, je, kedy ho minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) odvolá z funkcie. Reagoval tak na Gašparovo vyhlásenie, že Kiska je v konflikte záujmov.

"Prezidenta mrzí, že sa polícia pod vedením Tibora Gašpara stala súčasťou politického boja a naopak zlyhala pri ochrane života novinára Jána Kuciaka, ktorý žiadal vyšetriť vyhrážky voči jeho osobe," reagoval Kiskov hovorca Roman Krpelan.

Podľa jeho slov polícia tiež roky ignorovala varovania o rozkrádaní krajiny na východnom Slovensku, ktoré organizovala talianska mafia. "To je vizitka práce polície pod vedením policajného prezidenta a smutný príbeh našej krajiny, ktorý naši občania už nemienia tolerovať ani deň," dodal.

