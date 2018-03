Začalo sa veľkonočné trojdnie: Pri poslednej večeri sa stali tri výnimočné udalosti

Bola ustanovená sviatosť kňazstva tým, že Ježiš ustanovil novozákonné kňazstvo slovami: toto robte na moju pamiatku. Odvtedy kňazi premieňajú chlieb na Pánovo telo a víno na Pánovu krv a dávajú veriacim ako pokrm večného života. „Napokon tretie silné gesto, ktoré spočíva v umývaní nôh apoštolom,“ upozornil Duda.

Duda upozorňuje najmä na gesto umývania nôh, ktoré je dosť neobvyklé. Ježiš pristúpil k umývaniu nôh svojim učeníkom, keď „vedel, že nadišla hodina odísť z tohto sveta k Otcovi“, a preto, že „miloval svojich, čo boli na svete a miloval ich do krajnosti“ (Jn 13,1). Sú tu dva rušivé momenty: Judáš Iškariotský už odišiel, aby Krista zradil (Jn 13,2) a Peter sa zdráha a nechce si dať od Krista umývať nohy (Jn 13,6). Ježiš musí podľa Dudu zásadne vysvetliť, že ani jeho učeníci nie sú čistí a potrebujú očistenie.

„Zaujímavý je preto aj výklad umývania nôh. V prvom rade umývanie nôh Kristom symbolizuje jeho smrť ako božieho baránka. Umýva im nohy, lebo sa blíži „jeho hodina“. Potom naša účasť na jeho smrti sa realizuje v krste, prípadne sviatosti zmierenia. Napokon toto očistenie v Pánovej smrti je v nás prameňom, aby sme konali zodpovedne a v duchu svojho Pána, nie tak, ako sa to robí vo svete,“ zdôrazňuje Duda.

Katolícky kňaz pripomína, že tu sme pri koreni veci. „Ľudia, ktorí prijali vykúpenie od Krista, prijímajú v tomto svete rolu Krista - služobníka umývajúceho nohy. Sám Peter túto rolu odmieta, je to pre neho zásadná ťažkosť, a nielen pre Petra, ale táto rola je zásadnou ťažkosťou pre mnohých súčasných pastierov cirkvi, ktorí majú ťažkosť existovať ako skutoční pastieri cirkvi a s plnosťou svojej autority slúžiť svojmu ľudu. Myslia si, že sú tu na to, aby ochránili cirkev pred škandálmi svojím mlčaním, alebo že sa majú správať podobne ako politickí lídri - bez úvahy nad svojím morálnym konaním. Odmietajú svoju zodpovednosť ohlasovať a brániť pravú Kristovu náuku, pričom poukazujú iba na svoju pozíciu prvenstva v cirkevnej komunite, namiesto toho, aby umývali nohy svojim veriacim ako ich služobníci, ako na to poukazuje Pán Ježiš pri poslednej večeri,“ vyhlásil Duda.

Toto je podľa Dudu veľký problém cirkvi a jej pastierov. „Ako je to možné, že každoročne počúvame toto evanjelium o umývaní nôh a opakujeme Kristov príklad umývania nôh v rámci sv. omše a nepochopili sme toto posolstvo Krista? Naše srdcia boli otupené a náš rozum akoby nechápal. Ako je to možné? Prečo nám to tak radikálne musel Kristus pripomenúť tým, že nám poslal pápeža Františka? Ako nám uveria o našom kňazstve a Eucharistii, ak nebudeme svojim veriacim slúžiť a „umývať im nohy“? Ak apoštol a evanjelista sv. Ján nám píše o „umývaní nôh“, nechce nám náhodou povedať, že ponížená služba duchovných pastierov je aj kľúčom k viere v Eucharistiu a kňazstvo?“ pýta sa Duda.