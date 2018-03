Čokoládová nádielka pre šibačov: Odborníci radia, stavte na kvalitu... Pravda o lacných figúrkach

BRATISLAVA – Tak ako už býva zvykom, po pondelňajšej oblievačke a šibačke prichádza sladká odmena. Čokoládové zajačiky, vajíčka či barančeky sú neodmysliteľnou súčasťou Veľkonočného pondelka. No pod atraktívnym a pestrofarebným obalom sa väčšinou ukrýva mix rastlinných tukov a nekvalitného kakaového prášku. Jednoducho všetko, čo pripomína chuť čokolády. Preto vám prinášame rady odborníkov, ako si spomedzi širokého sortimentu vybrať to najlepšie.

Pri nákupe veľkonočných zajačikov, vajíčok či barančekov by ste si mali dať pozor. Nie je totiž čokoláda ako čokoláda. Pod pekným obalom sa v "čokoládových" figúrkach za pár centov väčšinou nachádzajú zložky, ktoré s pravou čokoládou nemajú nič spoločné. Namiesto kvalitnej kakaovej hmoty a kakaového masla v nich nájdeme množstvo rastlinných tukov a celú abecedu emulgátorov.

Na to, ako to funguje v praxi, sme sa opýtali majiteľa bratislavskej čokoládovne Viliama Thurza a manažéra Wolfganga Schmuscha. „Ľudia čakajú čo najväčšie zázraky za čo najmenej peňazí. Dá sa povedať, že keď sú produkty podozrivo lacné, tak ťažko môžu byť aj dobré, ale zasa aj naopak. Drahý výrobok nemusí byt zárukou kvality. Treba si dávať pozor a čítať zloženie, resp. renomé firmy,“ objasnil manažér Xocolat.

​

Väčšina výrobcov supluje kakaovú hmotu kakaovým práškom a kakaové maslo nahrádzajú nezdravými rastlinnými tukmi a cukrom. Čokoládovňa Xocolat odporúča, aby si zákazník vždy všímal percentuálny podiel kakaovej hmoty v zložení výrobku. Vo všeobecnosti platí, že čím menej surovín sa v zložení nachádza, tým je čokoláda kvalitnejšia. „Keď máme mliečnu a bielu čokoládu, ktoré sa dnes považujú za nezdravé, neznamená to, že musí ísť o nekvalitný výrobok, aj keď majú nižší podiel kakaovej zložky,“ povedal majiteľ Thurzo s tým, že tu veľa závisí od samotnej kvality kakaa, z ktorého je čokoláda vyrábaná. „To však v zložení nenájdeme, ale rozdiel môže byť veľký,“ dodal.

Kakaová pochúťka nie je čokoláda

Majstri predajcovia okrem vábivého dizajnu a výhodnej ceny propagujú "čokoládové" figúrky ako kakaové pochúťky. Ak teda v zložení produktu nie je jasne napísané, že ide o čokoládový výrobok, dajte od neho ruky preč. Preto je lepšie staviť na kvalitu a pri výbere zohľadniť aj krajinu pôvodu daného výrobku. „Radšej figúrku kvalitnej belgickej alebo švajčiarskej čokolády alebo od renomovaného lokálneho výrobcu,“ ozrejmil manažér Schmusch.

Ak teda chcete vašich oblievačov a šibačov naozaj odmeniť, zainvestujte radšej do kvalitnejších čokoládok, než do ich napodobenín. Aj tu je lepšie staviť na pravidlo, že menej je niekedy viac. Najkvalitnejšie horké čokolády majú na prvých miestach v zložení uvedenú kakaovú zložku a kakaové maslo. Obaja odborníci z firmy Xocolat vysvetľujú, že ak ide o mliečnu čokoládu, treba brať do úvahy aj podiel mlieka a cukru. No rozhodne by v zložení mali absentovať konzervanty a palmový olej. Vo svojej čokoládovni sami zákazníkom ponúkajú kvalitné belgické pralinky.

Zamaškrtiť si môžu aj diabetici

Majiteľa sme sa opýtali, ako je to s čokoládou pre diabetikov. Vysvetlil, že čokoládky pre diabetikov chutia troška inak, no ak je naozaj kvalitná, je takmer totožná s tou klasickou. „V Belgicku to je už štandard, k nám sa väčšinou dostávajú horšie a menej chutné varianty od rôznych výrobcov. V posledných rokoch sa objavil trend, že už sa nesladí len umelými sladidlami, ale čoraz viac sa používa stévia ako náhrada cukru, ktorá je bez kalórii a je zároveň vhodná pre diabetikov,“ povedal Viliam Thurzo.

Koľko percent by mala mať kvalitná čokoláda?

Vo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o kakau a čokoláde je zakotvené, že za čokoládu vyššej kvality možno považovať len takú, ktorá obsahuje najmenej 43 percent celkovej kakaovej sušiny vrátane 26-percentného podielu kakaového masla.

Ak ide o mliečnu čokoládu, musí mať najmenej 30 percent celkovej kakaovej sušiny a najmenej 18 percent mliečnej sušiny vrátane najmenej 4,5 percent mliečneho tuku.

Do kategórie čokolád na polevu možno zaradiť len tie, ktoré majú najmenej 16 percent odtučnenej kakaovej sušiny.