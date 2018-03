Rudolf Schuster je prvým nositeľom najvyššieho košického ocenenie Pro Urbe

Prvým nositeľom najvýznamnejšieho mestského ocenenia Pro Urbe je bývalý prezident a trojnásobný primátor Košíc, Rudolf Schuster. Ocenenie mu odovzdal primátor Richard Raši. Najvyššie ocenenie Pro Urbi pre Rudolfa Schustera schválilo mestské zastupiteľstvo v septembri 2017 za jeho prínos pre mesto Košice a budovanie dobrého mena mesta na Slovensku aj v zahraničí. R. Schuster celý svoj profesný život venoval mestu Košice a aj v dôchodkovom veku pomáha jeho rozvoju.

Práca R. Schustera sa nezmazateľne zapísala do histórie mesta. Jedným z najvýznamnejších činov, bola rekonštrukcia Hlavnej ulici v rokoch 1995 až 1996. Za tento čin dostal aj ocenenie UNESCA. Založil tiež tradíciu osláv Dňa mesta Košice, ktoré sa každoročne konajú v máji, zabezpečil vodu pre mesto a mnoho ďalších významných vecí pre mesto a obyvateľov.

„Prvýkrát odovzdávam túto cenu vzácnemu človeku a osobnosti v historickej radnici, ktorú tiež R. Schuster vrátil do majetku mesta a zrekonštruoval. Je to mlj posledný akt ako primátora mesta a som rád, že je to pri takejto výnimočnej udalosti. Ocenenie pro Urbi sa aj v budúcnosti bude odovzdávať výnimočným občanom mesta. Čiže túto cenu nebudeme odovzdávať každoročne, ale len významným ľuďom,“ povedal R. Raši.

Rudolf Schuster pri preberaní ceny poďakoval všetkým a najmä občanom mesta: „Bez podpory Košičanov by som nikdy nemohol urobiť toľko dobrého pre mesto. Ďakujem aj novinárom, ktorí boli vždy ku mne kritickí ale mesto vždy podporovali. Myslím si však, že takéto ocenenie by mali dostať ľudia ešte za mlada, aby boli zapálení pre ďalšiu prácu.“