Kiska tŕňom v oku smerákov: Kritika za výber vyznamenaných, symbolika ako Kotleba!

BRATISLAVA - Prezident Andrej Kiska včera pri príležitosti 25. výročia samostatnosti Slovenskej republiky udeľoval štátne vyznamenania. Dvojica smeráckych poslancov Ľuboš Blaha a Ján Podmanický a podpredseda parlamentu Martin Glváč však s jeho výberom spokojní rozhodne neboli a dala mu to najavo na sociálnych sieťach.

Kiska v Koncertnej sále Slovenskej filharmónie ocenil 25 významných osobností, medzi ktorými boli napríklad umelci Marta Kubišová, Zuzana Kronerová či Marika Gombitová. Najväčším problémom pre dvojicu smerákov však bolo vyznamenanie pre jednu z kľúčových postáv Nežnej revolúcie a spoluzakladateľa Verejnosti proti násiliu Fedora Gála a významného žurnalistu Milana M. Šimečku.

Andrej Kiska - Foto: TASR / Pavel Neubauer

Trápne a prízemné, tvrdí Blaha

„Udeliť štátne vyznamenanie Fedorovi Gálovi na 25. výročie vzniku Slovenskej republiky, to je, ako keby mne udelili vyznamenanie na počesť 17. novembra 1989 - ten Kiska si fakt robí zo Slovenska dobrý deň," čuduje sa Ľuboš Blaha a dodáva, že Gál vznik samostatného štátu odmietal a dodnes vraj Slovensko neznáša.

Spokojný nebol ani s ocenením pre Šimečku, čo označil za ešte väčší škandál ako vyznamenanie pre Michaela Kocába a Michala Kaščáka. „Nedať vyznamenanie nikomu, kto stál pri zrode SR a oceniť tých, čo Slovensko nenávidia, to je symbolika na úrovni Kotlebových šekov na 1488 eur. Je to vyznanie zlomyseľného človeka, ktorý sa nezmieril s tým, že Slovensko má štát a denne mu ubližuje. Aj takto trápne a prízemne..." napísal ľavičiar.

Celé oceňovanie nazval symbolickým zneucťovaním Slovenska. „Kiska od rána do večera tára o tom, ako je zlé, že politici rozdeľujú spoločnosť, a pritom nikto tak škodoradostne a detinsky nerozdeľuje spoločnosť ako práve on," uzatvoril pravidelný prezidentov kritik.

Degradácia udalosti štátneho významu

Spokojný nebol ani ďalší poslanec vládnuceho Smeru Ján Podmanický, ktorý podľa svojich slov nemal síl ísť na „akciu Andreja Kisku". Prezident vraj udalosť štátneho významu degradoval na svoju osobnú akciu.

„Neoceniť nikoho, kto sa zaslúžil o vznik SR a oceňovať tých, čo boli proti samostatnému Slovensku, je veľmi smutným obrazom o našom prezidentovi," vysvetľuje Podmanický a dodáva, že mu prekáža hlavne to, že si Kiska vraj nespomenul na nikoho zo stoviek ľudí, čo obetovali životy za samostatnosť.

Glváč: Na zamyslenie

Na zamyslenie je podľa Martina Glváča už to, že pri tomto výročí dostal vyznamenanie práve Gál. Drzé je vraj to, že si Gál dovolil hodnotiť, ktorý prezident mu ho mohol dať a ktorý nie, keďže ide o ocenenie od občanov SR.

„Nie ocenenie Kováča, Schustera, Gašparoviča, alebo Kisku. Prečo mal tento človek namiesto pokory a skromného poďakovania potrebu hodnotiť našich prezidentov? Boli zvolení väčšinou a i on by sa mal s výsledkom demokratickej voľby stotožniť, tak ako aj my, hoc žije v Prahe," dodal Glváč.

Cez hlavy Hrnka a Gašparoviča

Z opačnej strany barikády je ale Ondrej Dostál. Šéf OKS a poslanec za stranu SaS poňal svoju účasť na vyznamenávaní aj so štipkou humoru, keď si rýpol do Antona Hrnka (SNS) a exprezidenta Ivana Gašparoviča.

„Ten pocit, keď prezident Kiska udeľuje štátne vyznamenanie Fedorovi Gálovi a ty to musíš sledovať ponad hlavy Hrnka a Gašparoviča," napísal k fotografii na Facebooku.

Môžeme byť aj príkladom, hovorí Danko

Šéf národniarov a predseda parlamentu Andrej Danko sa zas pýta, či si uvedomujeme, že nie každý národ má šťastie mať vlastný štát. „My sme to dokázali. Dúfam, že počas ďalších 25 rokov si uvedomíme, aké máme šťastie a budeme na seba hrdí," napísal na Facebooku.

„Želám si, aby na Slovensku žili šťastní ľudia, ľudia, ktorí sa nebudú poklonkovať a budú mať zdravý sedliacky rozum," uviedol Danko a dodal, že nikto, kto žije na Slovensku, sa nemá za čo hanbiť a dokážeme vraj byť príkladom aj okolitým štátom.