Slovensko zasiahlo prudké ochladenie: FOTO Silný vietor trhal strechy, boj so snehom

BRATISLAVA/KOŠICE - Slovensko zasiahlo prudké ochladenie. Vyzerá to tak, že na jar si ešte chvíľu počkáme. V mnohých častiach Slovenska snažilo a fúkal silný vietor, ktorý vyvracal stromy a trhal strechy. SHMÚ vydalo ďalšie výstrahy. Nedeľa bude mrazivá takmer na celom Slovensku.

V nedeľu bude naďalej veľmi veterno, najmä na východe Slovenska. Na svojej facebookovej stránke o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v tejto súvislosti vydal viacero výstrah.

"Pri snežení, veľmi nízkej teplote vzduchu a silnom vetre sa budú tvoriť snehové jazyky a záveje a na pocit bude veľmi chladno," upozorňujú meteorológovia. Prejaví sa to najmä v Prešovskom a Košickom kraji, kde SHMÚ pred týmito javmi vydalo výstrahy. Vietor má začať slabnúť až vo večerných hodinách.



V okrese Košice a Trebišov platí až do 12.00 h výstraha druhého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi. "Výskyt snehových jazykov a závejov je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerný a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká," vysvetľuje SHMÚ.

Situácia v Košiciach

V noci zo soboty (17.3.) na nedeľu SHMÚ zaznamenal veľmi vysokú priemernú rýchlosť vetra, ktorá sa na Slovensku v nižších polohách bežne nevyskytuje. "Napríklad na stanici na košickom letisku chýbalo málo a mali by sme v tejto lokalite, ktorá je v nadmorskej výške len 230 metrov, víchricu," informujú meteorológovia.

Aktuálna situácia na Slovensku

Kritická situácia v Košiciach

Na niektorých cestách Košického kraja komplikuje dopravu sneh aj silný vietor. V teréne je 50 sypačov. "Najkritickejšia situácia je v okrese Košice okolie, nakoľko tam najintenzívnejšie sneží, hlavne od Košíc na západ," informovala prevádzková námestníčka Správy ciest Košického samosprávneho kraja Zuzana Feješová. Ide najmä o okolie Turne nad Bodvou smerom na obec Háj, rovnaká situácia je podľa nej od Moldavy nad Bodvou na sever.

"Medzi Zlatou Idkou a Rudníkom máme popadané stromy. Naši zamestnanci ich tam momentálne odstraňujú, aby sa tadiaľ dalo prejsť. Robia sa nám tam na ceste záveje vysoké okolo 30 centimetrov," poznamenala s tým, že sa odstraňujú.

Cestári situáciu podľa jej ďalších slov monitorujú v spolupráci s políciou. "Medzi Hrhovom a Turňou nad Bodvou je snehová víchrica, hlásili nám odtiaľ skoro nulovú viditeľnosť," uviedla. Situáciu tam riadi polícia. "Aj v ostatných častiach Košického kraja máme všade sypače, keďže snežiť začalo nad ránom," spomenula s tým, že problémy sú najmä v lokalitách, kde je nejaká zábrana z jednej alebo z druhej strany. "Tam sa nám sneh ukladá na cestu," vysvetlila.

V Trebišovskom a Michalovskom okrese sú na cestách aj traktory. Podľa Feješovej odstraňujú snehové jazyky, ktoré sa tvoria v určitých lokalitách. Všetky cesty sú podľa nej zatiaľ prejazdné, neevidujú žiadne nehody.

Dvorníky - Hrhov

Hasiči v Košickom kraji mali do rána až 27 výjazdov

Hasiči v Košickom kraji mali v noci na nedeľu a počas rána 27 výjazdov. Súviseli najmä s počasím. Informoval o tom operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach. Najviac výjazdov mali k popadaným stromom. Najčastejšie zasahovali v tejto súvislosti v Košiciach, boli aj v Spišskej Novej Vsi, Podhorodi, Malej Ide, Smolníckej Hute, Novom Ruskove, tiež v okrese Rožňava.

Košice

Hasiči boli vyslaní aj do Rozhanoviec, kde z rodinného domu odtrhlo strechu, v Turni nad Bodvou zaznamenali jej poškodenie na bytovom dome. Niekoľko podobných zásahov mali aj v Košiciach, kde odtrhlo plechovú strechu z rekonštruovanej stavby, v jednom prípade zasahovali pri jej uvoľnení. Príslušníci boli okrem iného vyslaní aj k strhnutému satelitu, uvoľnenému bilbordu, boli ale aj pri dopravnej nehode. V Košickej Novej Vsi zas vyťahovali zapadnuté auto.

V sobotu (17.3.) vo večerných hodinách v Košiciach spadla aj časť starého tehlového múru, ktorý predstavuje oplotenie Malinovského kasární, na električkovú trať. V tom čase ňou neprechádzala žiadna električka, k zraneniam nedošlo. Na mieste zasahovala aj ťažká technika, ktorá časť oplotenia zbúrala. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre Košický a Trebišovský okres výstrahu 2. stupňa pred vetrom a snehovými závejmi. Na ostatnom území východného Slovenska platí o stupeň nižšia výstraha okrem týchto aj pred ďalšími javmi, ako je sneženie či vietor na horách.

V Nízkych aj Vysokých Tatrách hrozia lavíny

V našich horách trvá mierne lavínové nebezpečenstvo, v Nízkych a Vysokých Tatrách však zvýšené. Ako ďalej informuje Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby, snehová pokrývka je v celom profile premrznutá, najmä však zrána. Vyššie je vplyvom ochladenia zmrznutá vo forme kôry nosnej kvality.

Dargov

V Nízkych Tatrách a Vysokých Tatrách je snehová pokrývka v orientáciách SZ, S, SV, V a JV nafúkaná do dosiek, vankúšov väčších rozmerov, najmä však je napadnutá na tvrdý starý sneh s ktorým nie je previazaná a už pri malom dodatočnom zaťažení môže znamenať uvoľnenie stredne veľkých lavín, výnimočne veľkých spontánnych lavín. Lokálne sa pod novým snehom môžu nachádzať formy nestabilného snehu vo vrstve krúpkov. Pozor na záveterné orientácie.

Ráno bolo na horách hmlisto, so snežením rôznej intenzity. Citeľne sa ochladilo, (-14,3° Lomnický štít). Na hrebeňoch fúkal silný, prevažne SZ až SV vietor s prognózou narastania jeho sily. Snehová pokrývka bude aj okolo poludnia premrznutá v celom výškovom profile vplyvom výrazného ochladenia.

Michalovce

Za posledných 24 hodín pripadlo do 5 cm nového prachového snehu vo VT, za poslednú periódu sneženia (72 hodín) však do 35 cm nového prachového snehu v NT. Tento napadol na tvrdý starý sneh a v polohách nad 1700 m.n.m. sa na policiach, v žľaboch a terénnych pascách môže nachádzať prefúkaný nový sneh vo forme vankúšov do výšky 50 - 60 cm, čo môže znamenať lokálne nebezpečenstvo.

Vietor odtrhol strechu materskej školy

ietor v nedeľu ráno odtrhol strechu materskej školy v obci Remetské Hámre v Sobranskom okrese. Nikto sa nezranil. Na mieste boli štyria hasiči s jedným kusom techniky. "Odpojili elektrický prúd, stiahli poškodenú strechu na zem a upevnili ju," informoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach.

Starosta obce Michal Pado uviedol, že išlo o celú strechu budovy s rozmermi približne 40 krát 20 metrov. "Je to odstránené, neohrozuje to občanov," skonštatoval. Materská škola bola podľa jeho slov postavená v 70. rokoch, je plne funkčná. V pondelok (19.3.) ju pre deti pravdepodobne neotvoria. "Aj plynová prípojka je poškodená, takže zrejme bude nejaká nútená odstávka," vysvetlil.

Podľa jeho ďalších slov v obci momentálne fúka silný vietor, nie je vidieť približne na desať metrov, teploty dosahujú až mínus desať stupňov Celzia. "Budem rád, keď to utíchne a potom budem riešiť ďalšie opatrenia," spomenul. Nateraz je spokojný s tým, že sa nikomu nič nestalo.

Nepríjemnosti aj v Česku

Najmä Moravu a severné Čechy zasiahol v noci silný vietor, ktorý miestami dosahoval silu víchrice. Hasiči vyrážali k niekoľkým desiatkam prípadov, odstraňovali hlavne popadané stromy, uvoľnené strešné krytiny či billboardy. Niektoré miestne komunikácie museli cestári dočasne uzatvoriť.

Záchranári zatiaľ nezaznamenali v súvislosti s vetrom žiadne zranenia ani väčšie materiálne škody. Výstraha na silný vietor platí pre moravské kraje až do dnešných 20:00. Vodiči si v celej republike musia dať pozor na topiaci sneh, námrazu či snehové jazyky. Teploty aj cez deň zostanú pod bodom mrazu, pocitová teplota bude kvôli vetru ešte nižšia.