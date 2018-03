Tragédia vo Vysokých Tatrách: Na zjazdovke pod Skalnatým plesom zomrel 80-ročný lyžiar

Na miesto prišli záchranári HZS z oblastného strediska Vysoké Tatry a o pomoc požiadali aj leteckých záchranárov. Zároveň zo Starého Smokovca vyrazili do lyžiarskeho strediska záchranári HZS so zariadením na automatické stláčanie hrudníka. Napriek snahe záchranárov aj lekárky Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air transport Europe (ATE), ktorí sa 50 minút snažili 80-ročného muža oživiť, sa ho nepodarilo zachrániť. Nebohého muža poľskej národnosti previezli do Starého Smokovca a odovzdali obhliadajúcemu lekárovi a polícii. Podľa informácií hovorkyne ATE Zuzany Hopjakovej pochádzal nebohý muž z Nemecka.

Posádka leteckých záchranárov z Popradu zasahovala spolu so záchranármi HZS aj dnes krátko poobede. Do terénu vyrazili, keď horských záchranárov o pomoc požiadala skupina skialpinistov pri vodopáde Skok v Mlynickej doline vo Vysokých Tatrách. Ich kolega si totiž počas lyžovania hranou lyže spôsobil hlboké poranenie stehna s masívnym krvácaním. Posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby ATE z heliportu v Starom Smokovci vzala na palubu vrtuľníka jedného záchranára HZS.

Po prílete do oblasti vysadili pri zranenom pomocou palubného navijaka horského záchranára a lekárku leteckých záchranárov. Tí 42-ročnému slovenskému skialpinistovi poskytli neodkladné zdravotné ošetrenie a pripravili ho na prevoz. Pacienta z miesta evakuovali, počas medzipristátia na Štrbskom plese preložili na palubu vrtuľníka a v stabilizovanom stave previezli do nemocnice v Poprade.