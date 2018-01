Nová strana, ktorá má veľké plány so Slovenskom: Politiku, akú robí aj Zeman, chceme zmeniť

Ste spokojný s doterajším vývojom vašej strany?

Ideme podľa nastaveného plánu a prekvapuje nás veľký záujem ľudí. Nebude to ľahké, ale vieme, že vo voľbách 2020 dokážeme dosiahnuť veľmi dobrý výsledok.

Aké sú vaše ambície v parlamentných voľbách v roku 2020?

Chceme byť jednou z politických síl, ktoré budú určovať smerovanie krajiny. Budeme reprezentovať liberálneho, proeurópskeho voliča, ktorý dnes v parlamente nemá autentické zastúpenie.

Overovali ste si členov strany pri výbere? Akým spôsobom ste ich vyberali?

V prvej fáze sú v hnutí zakladajúci členovia. Sú to ľudia, ktorí s nami spolupracovali, či už na tvorbe programu alebo dobrovoľníci. Kontrolovali sme si ich históriu a ich hodnoty, pretože medzi zakladajúcimi členmi chceme mať hlavné jadro organizácie. Spustili sme zároveň aj prihlášky za riadnych členov. Prechádzajú však rovnakou kontrolou.

Plánujete ísť do volieb sami alebo uvažujete o spojení s novou stranou SPOLU Miroslava Beblavého? S ktorými stranami by ste si vedeli predstaviť koalíciu?

Naša priorita je ísť do parlamentných volieb v roku 2020. To s kým a na akej úrovni budeme spolupracovať pred voľbami je ešte skoro hovoriť. Povolebnú koalíciu si vieme určite predstaviť so stranami, ktoré zdieľajú naše hodnoty a chcú naozaj posunúť Slovensko vpred.

Dzurinda aj Mikloš nepopreli návrat do politiky. Viete si predstaviť spoluprácu?

My sme hnutím, ktoré vtiahne do politiky nových ľudí, prinesie novú energiu, vytýči nové ciele.

Čo považujete za hlavný problém Slovenska?

Súčasná vláda sa nestará, aby fungoval štát pre ľudí a háda sa o tom kto kde obsadí miesto alebo si dohodí zákazky. Potrebujeme, aby sa tu konečne začalo riešiť zdravotníctvo, školstvo a regionálne rozdiely.

Čo je hlavnou prioritou Progresívneho Slovenska? Máte už zostavený program?

V septembri sme predstavili komplexnú víziu ako vidíme Slovensko. Budú z nej vychádzať konkrétne programové kroky, ktoré budeme predstavovať pred voľbami. Chceme zo Slovenska krajinu, kde sa deti v školách naučia všetko čo potrebujú pre život, v nemocniciach budeme efektívne liečiť a všetci dostanú za svoju prácu plat, ktorý si zaslúžia. Chceme zo Slovenska krajinu, kde bez ohľadu na to, kde sa človek narodí, má šancu dosiahnuť veľké veci.

V čom bude podľa vás strana prínosom pre Slovensko?

Progresívne Slovensko vzniká od počiatku úplne novým spôsobom. Nie sme politická strana jedného muža, ale sme hnutím budovaným zdola. Našimi skúsenosťami a odbornosťou vieme jasne a kompetentne pomôcť Slovensku, aby prestalo stáť na mieste a posunulo sa dopredu. Predstavili sme víziu Slovenska až do roku 2030 čo ukazuje, že nemyslíme iba na jedno volebné obdobie, ale na zmeny, ktoré Slovensko nutne potrebuje v oblasti školstva, zdravotníctva, boji s korupciou, v podnikateľskom prostredí a na riešenie regionálnych rozdielov.

Kolujú informácie, že útoky na prezidenta Kisku a mocenské boje medzi ním, premiérom a ministrom vnútra by mohli byť spojené s jeho prípadným vstupom do politiky. Špekuluje sa aj o jeho spojení s vašou stranou. Ako je to v súčasnosti?

Andrej Kiska jasne povedal, že nevstúpi do parlamentnej politiky. Myslíme si, že jeho pôsobenie v politike má veľmi pozitívny dopad na celú spoločnosť, ale rešpektujeme jeho rozhodnutie.

Ako sa profiluje vaša strana?

Sme centristické a liberálne hnutie, lebo staré nálepky ako ľavica a pravica už neplatia. Veríme, že sloboda jednotlivca aj náš budúci ekonomický rozvoj sú nemysliteľné bez súdržnej spoločnosti, ktorá vytvára príležitosti na dôstojný život pre všetkých.

V Česku teraz uspela relatívne neznáma a netradičná strana Piráti, plánujete sa vydať podobnou cestou?

Určite by sme chceli mať vo voľbách dvojciferný výsledok, ako mali Piráti v Čechách, avšak ideme si vlastnou cestou a máme trochu odlišný pohľad ako robiť kampaň a politiku.

Ako chcete presvedčiť obyčajného človeka s platom 400 eur, aby vás volil? Podľa niekoľkých prieskumov, ľudia o existencii vašej strany zatiaľ nemajú veľkú vedomosť.

Počas minulého roka sme mali desiatky diskusií po celom Slovensku aj v zahraničí. Zistili sme, že práveže ľudia majú záujem o štýl politiky, ktorý ponúkame. Už v tejto chvíli máme jadro podporovateľov medzi mladými rodinami, ktorým prirodzene záleží na vzdelaní ich detí, kvalitnom a dostupnom zdravotníctve a chcú Slovensko, ktoré je súčasťou EÚ. Máme ešte 2 roky, aby sme chodili po Slovensku a ukázali, že politika sa dá robiť aj lepšie.

Ako hodnotíte české voľby, konkrétne pôsobenie Miloša Zemana?

Štýl politiky, ktorý robí Miloš Zeman je presne jeden z dôvodov prečo sme vznikli. Chceme zabrániť, aby sa populistický a protieurópsky štýl politiky robil na Slovensku. Jeho pôsobenie poškodzuje nielen obraz Českej republiky, ale aj strednej Európy.

Martin Poliačik je členom parlamentu. Nepripravujete nejaké zákony za stranu, ktoré chcete presadiť?

O ďalšom postupe bude rozhodovať až zvolené predsedníctvo.

Máte po Poliačikovi pripravené ešte ďalšie veľké mená v talóne?

Máme veľa ľudí, ktorí s nami sympatizujú alebo nám priamo pomáhajú, ale v terajšej situácii im ich zamestnanie nedovoľuje pridať sa. Budúci rok však určite budeme predstavovať ďalších odborníkov a vizionárov, ktorí zdieľajú naše hodnoty a vedia posunúť Slovensko dopredu.

Čo očakávate od snemu? Kto bude šéfom strany, podpredsedovia?

Náš zakladajúci snem bude trochu iný ako je na Slovensku zvykom. Otvorili sme ho verejnosti a očakávame účasť 500-600 ľudí. Na sneme budú prejavy našich dobrovoľníkov, sympatizantov a zvoleného vedenia hnutia. O tom, kto bude vo vedení rozhodne hnutie, ale viem vám povedať, že kandidujem za predsedu.

Progresívne Slovensko

Progresívne Slovensko oficiálne vstúpilo na slovenskú politickú scénu 27. novembra 2017, kedy ho zaregistrovalo ministerstvo vnútra. Strana chce byť alternatívou pre ľudí voči celej politickej scéne, na ktorej chýba progresívna, liberálna, proeurópska sila. V septembri zakladatelia prezentovali komplexnú víziu pre Slovensko, v najbližšom čase plánujú predstaviť ďalšie nové tváre.

Sobotný snem v Žiline je ďalšou fázou politickej práce Progresívneho Slovenska. Zvoliť sa na ňom má vedenie hnutia, prijať sa má základný ideový dokument, vízia a tiež stanovy hnutia. Kandidátmi na podpredsedov a podpredsedníčky sú Irena Bihariová, Zuzana Čaputová, Zora Jaurová, Michal Truban a Michal Šimečka.

Snem nemá byť otvorený len pre straníkov, ale aj pre širokú verejnosť a podporovateľov myšlienok a vízie hnutia. To má byť otvoreným subjektom pre obyvateľov, teda nie uzavretým elitným spolkom len pre politické angažovanie vyvolených členov. Zároveň mieni byť alternatívou voči politickej scéne a hlása potrebu vymeniť Smer-SD.