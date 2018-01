Bratislavčan (22) slávil Silvester na chate: Stratil sa partii, najhorší budíček v živote

BRATISLAVA - Polícia na svojej facebookovej stránke zverejnila kurióznu príhodu, ktorá sa stala Bratislavčanovi, oslavujúcemu príchod Nového roka na chate v obci Horná Seč v okrese Levice. Ešte o polnoci si s partiou pripil, no potom zrazu kamsi zmizol a opitý sa ponevieral v neznámom prostredí. Nakoniec sa mu podarilo natrafiť na civilizáciu, no jeho záchrana nedopadla presne tak, ako si predstavoval.

"O piatej ráno na Nový rok mali dôchodcovia z neďalekého domu nevšedný budíček. Zaklopal im na dvere tento mladík. Starká si myslela, že sa domov vrátil jej vnuk. Preto sa hneď mladíka opýtala po mene, či je to on," uviedla polícia s tým, že mladík mal zhodou okolností rovnaké meno a keď ho z úst starkej začul, "alkohol ho asi dvojnásobne utvrdil v tom, že je v dome vítaný".

Starká síce hneď zbadala, že to nie je jej príbuzný, no podgurážený Bratislavčan sa aj napriek jej výhradám jednoducho pretlačil dnu a u dôchodcov si ustlal. Manželia sa nevítanej návštevy, samozrejme, chceli zbaviť, ale vlastnými silami sa im to nepodarilo, a tak zavolali políciu.

"Mladík vytriezvel v policajnej cele. Na nič z noci si nepamätal. Veľmi sa hanbil. Dôchodcom sa osobne ospravedlnil," opísala polícia záver tohto nevšedného prípadu.