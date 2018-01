Jozefa (49) zachránili policajti: Keď mu vyhrnuli oblečenie, naskytol sa im hrozný pohľad

Muž odišiel z domu ľahko oblečený, bosý a pri odchode svojej matke povedal, "že už bude dobre". Žena preto mala vážne obavy o jeho život a zdravie. Policajti okamžite po prijatí oznámenia začali po 49-ročnom Jozefovi pátrať. Prehľadali okolie obce aj odľahlé miesta.

Napokon spozorovali na poľnej ceste nezvestného muža, ktorý pred nimi začal utekať. Po zadržaní bol agresívny a kládol odpor. "Bolo ho potrebné upokojiť, pričom si na jeho krku policajti všimli krv. Preto vznikla obava, že by mohol byť zranený," uviedla nitrianska krajská policajná hovorkyňa Božena Bruchterová.

Ako doplnila, zasahujúci policajti mužovi vyhrnuli pulóver a zistili, že má v hrudi zapichnutý približne šesťcentimetrový nôž s drevenou rúčkou. "Okamžite zavolali na miesto záchranku a až do jej príchodu sa sním snažili komunikovať. Zraneného muža záchranári previezli do levickej nemocnice, kde sa podrobil operácii. Podľa posledných informácií, by mal byť jeho stav stabilizovaný," dodala Bruchterová.