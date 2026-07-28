Biely dom po stretnutí Trumpa s Netanjahuom: Rokovanie bolo pozitívne a produktívne

WASHINGTON - V Bielom dome sa v utorok večer skončilo stretnutie medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Podľa hovorkyne Bieleho domu Karoline Leavittovej boli stretnutia s lídrami Izraela aj Ukrajiny pozitívne a produktívne. Informuje o tom portál Times of Israel.
Schôdzka lídrov Izraela a USA trvala takmer 90 minút a ani jedna zo zúčastnených strán zatiaľ neuviedla viac podrobností. Išlo o už ich ôsme osobné stretnutie od návratu Trumpa do Bieleho domu, avšak prvé od začiatku vojny proti Iránu. Predpokladá sa, že vojna na Blízkom východe bola hlavnou témou schôdzky, ktorá sa uskutočnila za zatvorenými dverami.
Trump rozhodne
Vysokopostavený izraelský predstaviteľ po stretnutí lídrov pre televíziu Kešet 12 uviedol, že Izrael sa nachádza v kritickom období. „Prezident Trump čoskoro rozhodne, akým smerom sa vydá,“ povedal. „Netlačíme na neho, ale ani nestrkáme hlavu do piesku. Netanjahu predstavil izraelský pohľad na vec,“ prezradil.
Predseda izraelskej vlády podľa neho predložil americkým predstaviteľom spravodajské informácie o Iráne. Podľa Netanjahua neexistuje iná možnosť, ako zaútočiť na miesta v Iráne, ktoré neboli zasiahnuté, na zariadenia, ktoré Irán znovu vybudoval, a na ciele, ktoré by mohli otriasť stabilitou režimu. Trump a Netanjahu sa po stretnutí presunú do Národnej katedrály, kde sa uskutoční hlavný spomienkový obrad v rámci pohrebu amerického senátora Lindseyho Grahama.