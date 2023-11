Máme tu PRIESKUM o prezidentkých voľbách: Čaká nás tvrdý súboj, no jeden z favoritov má veľký náskok!

Pellegrini má v prieskume náskok. (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Ten totíž síce ešte stále nepotvrdil svoju kandidatúru, no už teraz sa jeho meno objavilo v prieskume agentúry Ipsos pre Dennik N. kde to pre neho momentálne vyzerá priaznivo.

Prvé kolo

Už v prvom kole by totiž Pellegrini mal pred občianskym kandidátom a exministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom veľký náskok. Kým Pellegriniho ako svojho kandidáta zvažuje takmer 25% opýtaných, u Korčoka je to niečo cez 17%. Pre Pellegriniho je určite rozhodnutých 19%, zatiaľ čo pri Korčokovi 14. Ostatní potenciálni kandidáti (tí čo ju verejne ohlásili, ale aj tí, čo nie) sa pohybujú na jednocifernej hranici pokiaľ ide o istý hlas voliča. Reč je o takých menách ako generálny prokurátor Maroš Žilinka, bývalý šéf Najvyššieho súdu Štefan Harabin alebo vedec Robert Mistrík či exminister zahraničných vecí Ján Kubiš.

Druhé kolo

Druhé kolo by tak jednoznačne ukazovalo na súboj Korčok vs. Pellegrini. Aj tu by bol v týchto chvíľach podľa aktuálneho prieskumu Pellegrini úspešnejší, a to hneď s veľkým náskokom. Kým Korčok by získal v druhom kole 26%, jeho vyzývateľ Pellegrini by absorboval 40% voličských hlasov.

