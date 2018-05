Štátne divadlo Košice uvedie operu opier, Mozartovho Dona Giovanniho

Dona Giovanniho napísal Mozart na objednávku štyri roky pred svojou smrťou a premiéru mala v októbri 1787 v Stavovskom divadle v Prahe pod taktovkou samotného skladateľa. Don Giovanni je výnimočný z viacerých dôvodov. Mozart, už ako zrelý skladateľský génius, dokázal do skvelej opery spracovať pomerne jednoduchý príbeh smilníka. „Autor akoby dôsledne premietal hudobný materiál na iné médium – na plochu sujetu – a každú spevácku ozdobu, každý súzvuk hlasov v ansámbloch, každú zmenu tempa odôvodňuje, napĺňa, necháva „nasiaknuť" dramatickým významom. A tak, hoci sme aj zvyknutí vykladať dejiny opery v ich chronologickej následnosti, Don Giovanni akoby sa dostával mimo čas a priestor – a fascinujúcou spätosťou hudby s mimo hudobnými významami smelo konkuruje najlepším hudobným drámam všetkých období a proveniencií,“ charakterizujú pripravovanú inscenáciu tvorcovia. Dona Giovanniho uviedlo košické divadlo prvýkrát v roku 1956, naposledy v roku 2004. „Po stiahnutí Figarovej svadby z repertoáru opery som chcel vrátiť Mozarta späť na javisko, lebo si myslím, že jeho geniálna hudba by mala znieť čo najčastejšie, nielen kvôli umeleckému rastu celého operného súboru, no aj kvôli jej sviežosti, hravosti a schopnosti dávať všetkým radosť a hlboký umelecký zážitok,“ vysvetľuje riaditeľ opery Karol Kevický zaradenie Dona Giovanniho do repertoáru.

Nový košický Don Giovanni je výnimočný aj pre režiséra Juraja Nvotu. Po filmových, činoherných, muzikálových a operetných réžiách, prežíva režijný debut v opere. „Prežívam radostné objavy, lebo prvý raz je len raz. Cítim sa ako účastník slávnosti na ktorej mám zázračnú príležitosť zahliadnuť, možno i stretnúť Wolfganga Amadea Mozarta s nemenej vzácnym básnikom a libretistom Lorenzom Da Pontem,“ priznáva Nvota. Ako dodáva opera je iná v tom, že hudba vie divákovi sprístupniť to, čo človek prežíva vo vnútri, to, čo sa nedá nijak inak sprostredkovať. „Hľadáme vzácny balans medzi hudobnou štylizáciou a životom. Hľadáme život v hudbe a hudbu v živote,“ hovorí režisér.

V titulnej postave záletníka sa predstavia domáci sólisti Marek Gurbaľ a Marián Lukáč, ktorých okrem toho, že počas doterajšej profesionálnej kariéry ostali verní košickej opere, spája aj to, že pochádzajú z Lipian. Pre Mareka Gurbaľa je to už štvrtý Giovanni v doterajšej kariére. Prvýkrát ho naštudoval pri predchádzajúcom uvedení tejto opery v Košiciach v réžii Romana Poláka a v roku 2004 získal za túto postavu Prémiu literárneho fondu, Giovanniho spieval aj v pražskej inscenácii v réžii Lubora Cukra a napokon aj v Ostrave v réžii Michaela Taranta. Ako priznáva, táto postava patrí medzi jeho najobľúbenejšie. „Pre speváka je to príležitosť ukázať sa aj herecky, pre chlapa je postava Giovanniho sympatická tým, že balí baby. Pre mňa je to už štvrtý Don Giovanni a všetkých som robil s uznávanými režisérmi,“ hovorí Gurbaľ. Podľa neho je opera Don Giovanni výnimočná svojou veľkoleposťou. „Tým, že je to jedno z jeho neskorších diel, je v ňom cítiť tú skutočnú hudobnú drámu. Navyše Mozart je hudobný génius, ktorého hudba stále žije a je určite vrcholom klasicizmu,“ dodáva Gurbaľ. Marián Lukáč v predchádzajúcej košickej inscenácii Dona Giovanniho spieval postavu Leporella. „Obe postavy sú rozsahovo dosť náročné, ale Giovanni je predsa len titulná. Je to pre mňa výzva, lebo charakterovo mi bol bližší Leporello ako Don Giovanni. A musím sebe aj divákom dokázať, že viem na javisku zahrať aj mne charakterovo nie blízku postavu. Uvidíme, či sa to podarí alebo nie,“ dodáva Lukáč.

Scénu a kostýmy do novej opery pripravila Mona Hafsahl, o masky a vlásenky sa postará Juraj Steiner a o choreografie Jaroslav Moravčík. Okrem už spomínaných domácich sólistov v hlavnej postave Dona Giovanniho prinesie nová operná inscenácia aj viacero košických debutov. V postave Komtura budú alternovať hosťujúci Apostol Milenkov a István Rácz, v postave Leporella okrem domáceho Michala Onufera bude v Košiciach prvý raz spievať Mihály Podkopajev. V ďalších postavách diváci uvidia domácich aj hosťujúcich sólistov, Michaelu Várady, Marianu Hochelovú, Maksyma Kutsenka, Pabla Cameselleho, Tatianu Paľovčíkovú, Janette Zsigovú, Adrianu Banásovú, Anetu Hollú, Csabu Kotlára, Martina Kovácsa a Dušana Pásztora.

-Reklamná správa-