VIDEO Čarodejnica mala na milencov zoslať kliatbu: Prihodilo sa im niečo strašné, zasekol sa v nej

LODWAR - S hlavnými aktérmi tohto bizarného príbehu by určite nechcel meniť nikto. Ružový kus plátna prehodený cez milencov totiž nedokáže zakryť zahanbujúcu skutočnosť, že ich počas milovania postretla nemilá nehoda. Chýry o nej sa veľmi rýchlo rozšírili po celej dedine.

Hysterický krik, zbrane, kamery a mágia. Toto všetko môžete vidieť v nasledujúcom videu, ktoré pochádza z Kene. Zachytáva príjazd nákladného auta, na ktorom sú naložené nosidlá so zakrytými telami mladej dvojice. Hlučný ženský vreskot, ktorý sa vznáša nad hlavou kameramanov a ozbrojených policajtov, vychádza z úst podvedenej manželky, ktorá svojho muža podozrievala už dlhšie. Často totiž odchádzal za obchodnými záležitosťami do iného mesta. Manželke neuniklo, že vždy, keď bol preč, zmizla aj domovníčka. Začala preto premýšľať nad tým, ako ich prichytí in flagranti.

Paroháčka zašla za čarodejnicou a poprosila ju, aby nastrčila neverníkovi pascu. Nevedno, či skutočne zaúradovala mágia, alebo iba zhoda náhod. V každom prípade sa stalo to, že počas milovania v hoteli zostal mladíka zakliesnený v rozkroku jeho milenky a nedokázal ho z nej vytiahnuť. Na krik, ktorý sa šíril z izby, okamžite zareagoval personál, vyrazil zamknuté dvere a snažil sa dvojici pomôcť. Paniku, ktorá vznikla, ešte viac vystupňoval príchod ďalších zvedavcov, ktorých rozohnal až výstrel policajta do vzduchu. Muži zákona potom previezli oboch nešťastníkov na nosidlách v nákladnom aute na neznáme miesto, kde na nich čakala čarodejnica a odkliala ich telá.