Žena si uvarila rybacinu, krátko nato pocítila strašnú bolesť: NÁLEZ v ústach ju vydesil na smrť

Ilustračné foto, Zdroj: Getty Images

JUŽNÁ KÓREA - Žena z Južnej Kórey si uvarila doma rybacinu. Krátko po jedle však na jazyku pocítila zvláštnu bolesť, a tak navštívila lekára. V ambulancii neskôr zostala v šoku a jej skúsenosť jednoznačne svedčí o tom, že pri konzumácii potravín by sme mali dávať väčší pozor na to, čo si vlastne strkáme do úst.