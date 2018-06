VIDEO Brutálny útok žraloka: Tínedžerovi (†18) odhryzol penis, bol to katastrofálny pohľad

Na brazílskej pláži Piedade sa pred niekoľkými dňami odohralo strašné nešťastie. Na osemnásťročného Joseho Ernestora da Silvu zaútočil v mori žralok, ktorý mu odhryzol penis a časť stehna. Úbohý mladík si v značnej miere môže za všetko sám, pretože s bratom a kamarátmi plával na zakázanom mieste. Napriek tomu bol jeho koniec až príliš krutý a za svoju chybu zaplatil privysokú daň. "Kričali sme na nich, aby sa vrátili. A presne v tom čase zaútočil na jedného z nich žralok," povedali záchranári.

Joseho síce urýchlene vytiahli na breh a snažili sa zastaviť krvácanie, bolo to už ale márne. "Pohľad na neho bol katastrofálny. Mal odhryznutý pohlavný úd a časť stehna. Stratil veľa krvi," povedal záchranár Wagner Monteiro. Navyše, kým zraneného tínedžera prepravili na operačný stôl, dostal dva infarkty. Jeden počas prevozu do nemocnice, kde sa ho snažili stabilizovať a druhý cestou do špecializovanej nemocnice Restauracao.

Zúfalá matka, ktorá takýmto krutým spôsobom stratila milované dieťa, tvrdí, že vôbec nevedela o tom, že jej synovia išli plávať. Vraj sa iba potajme vytratili a ona si celý čas myslela, že sa obšmietajú okolo domu. "Nepovedali mi, kam idú. Vedia, že by som im to zakázala," hovorí nešťastná žena. Veľmi dobre si totiž pamätá na 15. apríl, kedy na tejto pláži úradoval žralok a pripravil o končatiny 35-ročného muža. Po smrti da Silvu bola v okolí pláže vyvesená viac ako stovka tabúľ upozorňujúcich na výskyt žralokov v oblasti.