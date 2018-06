Vystrašená matka (39) nemôže spávať: Na rodinnej FOTO za jej synom číha záhadná postava

BEDLINGTON - Laura Watsonová si so svojimi tromi deťmi užívala príjemný voľný deň v parku v grófstve Northumberland. Pocit z krásne prežitého dňa narušil pohľad na jednu z fotografií, ktorú tam urobila. Vždy pragmatická žena po jej prezretí teraz vyhlasuje, že sa jej podarilo odfotiť ducha.

Laura po návrate z parku Plessey Woods Country Park zostala pri prezeraní fotografií v šoku. Na jednej z nich, kde zachytila svoje deti pózujúce pri obrovskom strome, uvidela za svojím deväťročným synom tvár neznámeho dieťaťa, ako vykúka spoza jeho ramena. "Za tým stromom nikto nebol. Boli sme tam sami, len ja a moje deti, takže naozaj nerozumiem tomu, kde sa tam to dieťa vzalo," povedala vyľakaná žena. "Ani neviem, či ide o chlapca alebo dievča. Ale keby tam niekto stál, určite by si to aspoň jeden z nás všimol."

Po zverejnení fotky vyrukoval jeden z užívateľov sociálnej siete so špekuláciou, že by mohlo ísť o ducha chlapca, ktorý sa kedysi v tom parku utopil. "Neviem nič o príbehoch spojených s týmto miestom. Ale odvtedy ani ja a ani moje deti dobre nespávame a pripúšťam, že sa mi mohlo podariť odfotiť ducha," poznamenala Watsonová znepokojene.

Mnohí známi sa jej dokonca pýtajú, či má jej syn Byrin dvojča. Laura odmieta všetky podozrenia užívateľov, ktorí skepticky tvrdia, že snímka je výsledkom šikovnej fotomontáže. Takéto názory ju urážajú. "Nechápem, čo by som z toho mala, keby som klamala. Obrázok som zverejnila, lebo ma zaujímalo hlavne to, či nemá niekto s týmto parkom podobnú skúsenosť," uzavrela 39-ročná Angličanka svoje rozprávanie.