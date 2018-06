Radosť sa v sekunde zmenila na drámu: Rodičia v panike, s deťmi sa prevrátil skákací hrad

KONOPIŠTE - Víkend je na radovánky ako stvorený. Rodičia sa so svojimi deťmi vybrali prežiť príjemné chvíle. Jednou z atrakcií na podujatí v českom Konopišti bol aj medzi deťmi obľúbený skákací hrad. Razom ale došlo k poriadnej dráme, hrad sa s deťmi prevrátil a niekoľko z nich sa zranilo.

Rodičia sa tešili, že si spoločne s deťmi užijú príjemný sobotný deň. Vybrali sa na Konopište na narodeninovú akciu jedného českého rádia. Atrakciou bol aj skákací hrad. V istom okamihu ale nastala poriadna dráma. Podľa informácií FTV Prima sa skákací hrad plný detí prevrátil. Zranilo sa šesť detí.

Deti sa našťastie, vážne nezranili. Utrpeli modriny a odreniny, no jedno skončilo so zlomenou čeľusťou a museli ho previesť do pražskej nemocnice. Prípadom sa zaoberá polícia, ktorá zisťuje, či išlo o nešťastnú náhodu a kto je za incident zodpovedný.