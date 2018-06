Ľudia sa chytajú za hlavu: Muž bol odhodlaný pri lúpeži radšej zomrieť, ako prísť o...

MICHIGAN - Jerad Kluting (31) zo štátu Michigan kráčal minulý pondelok domov, keď na neho istý muž vytiahol zbraň a požiadal ho, aby mu odovzdal tašku značky Louis Vuitton. Lupič jeho smerom dokonca vypálil tri guľky, ale Kluting sa napriek tomu odmietol svojho majetku vzdať. To zločinca vyviedlo natoľko z miery, že radšej ušiel. Polícia zatkla podozrivého Christiana Stevena Bracamontesa (21) krátko po incidente.

Kluting sa v utorok vrátil na miesto činu, kde svoj príbeh porozprával televíznej stanici Wood TV8. "Stalo sa to veľmi rýchlo. Jedným pohybom vytiahol zbraň spoza pása, druhou rukou si držal šatku pred ústami a ukázal: Daj mi tvoju tašku," uviedol Kluting.

Mladík mu však svojho Louisa Vuittona rozhodne nemienil len tak podarovať. "Veľmi tvrdo som kvôli tejto taške pracoval a znamená pre mňa veľa. Nebol som pripravený odovzdať ju nejakému kriminálnikovi, ktorý si ju odo mňa pýtal," povedal Kluting s tým, že za tašku, ktorá sa už nevyrába, zaplatil približne 1700 dolárov (cca 1440 eur).

"Milujem Louisa Vuittona a túto tašku som uvidel dlho predtým, ako som si ju mohol kúpiť, šetril som na ňu. Znamená pre mňa veľa. Reprezentuje ma. Nechcel som sa vzdať svojho majetku," tvrdí mladík.

Christian Steven Bracamontes

Kluting je presvedčený, že lupič sa ho snažil prvými dvomi výstrelmi iba vystrašiť, no tretí ho mal zabiť. Považuje za šťastie, že sa guľkám vyhol, no neľutuje to, ako sa zachoval. Bracamontes bol obvinený z ozbrojenej lúpeže, prijímania a ukrývania ukradnutého majetku a držania zbrane.