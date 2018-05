Kráska si robila SELFIE, nechtiac aj s neznámym mužom: Bombastické odhalenie na záver

Postarší muž stojaci pri modelke Dominique Robinsonovej sa stal hitom. A to z veľmi prozaického dôvodu - kráske s tmavou pleťou sa zahľadel do výstrihu úsporného tielka žltej farby tak uprene, že si nevšimol, že ho zvečňuje na svojom mobile.

Dominique vtipný záber zverejnila na Twitteri, kde ho začali ľudia okamžite zdieľať a lajkovať a zároveň sa pýtali, koho otec je pán, ktorý nevedel odolať pohľadu na ženské prsia. Až sa nakoniec ozvala Alex Leaveyová a napísala "môj". "Prihlásite sa na Twitter a zistíte, že z vášho otca sa stalo meme," okomentovala Newyorčanka nečakanú slávu jedného zo svojich rodičov. Neskôr sa dokonca za jeho správanie Robinsonovej ospravedlnila.

You ever check twitter and realize your fucking father has turned into a meme? https://t.co/fcGn7JpdP2