Myslíte si, že toto nie je práca? Omyl! Neuveríte, koho muž žaluje za spôsobenie depresií

TOKIO - Japonský mních zažaloval svoj chrám za to, že mu nútenou prácou spôsobil depresie. Ako odškodnenie požaduje 8,6 milióna jenov (zhruba 66-tisíc eur), napísal britský denník The Guardian. Mních vraj v chráme ako obsluha pre turistov pracoval často nepretržite.

Štyridsaťročný muž pôsobil v budhistickom chráme na hore Kója na juhovýchode Japonska. Ide o jedno z najposvätnejších budhistických miest v krajine. Podľa mníchovho právnika bol muž v chráme zamestnaný od roku 2008 a ku koncu roka 2015 začal trpieť depresiami.

"Keď pracujete ako mních, nemáte často nastavenú pracovnú dobu," uviedol obhajca. Podľa neho poskytoval mních služby, ktoré ďaleko presahovali jeho duchovné povinnosti. Pracoval pritom často aj 17 hodín denne a dlhé zmeny trvali mnohokrát aj dva mesiace v kuse.

"Pracujete, ale hovoria vám, že je to súčasťou náboženskej prípravy. A ak je to výcvik, potom musíte vydržať, aj keď vám to spôsobuje značné utrpenie. Chceme argumentovať tým, že tento prístup je zastaraný," dodal obhajca.

V Japonsku je prepracovanie závažným problémom. Podľa prieskumu japonskej vlády je v ohrození života kvôli prepracovaniu každý piaty Japonec. V dôsledku pracovného stresu spáchalo v krajine v roku 2015 samovraždu viac ako 2000 ľudí, desiatky ďalších zomreli na infarkt alebo iné zdravotné ťažkosti.