Kauza sporných zmeniek neutícha: Markíza podala trestné oznámenie na Ruska a Kočnera

Ako ďalej informovala spoločnosť Neuropea, ktorá mediálne zastupuje Markízu, dôvodom sú pochybnosti o autenticite zmeniek, ktoré Markíza vyjadruje od začiatku série súdnych pojednávaní. Spoločnosť Správa a inkaso zmeniek podnikateľa Mariána Kočnera totiž sériou žalôb vymáha vyplatenia zmeniek, pričom žalovaným v prvom rade je exriaditeľ TV Markíza Pavol Rusko. Ten podľa vlastných slov zmenky podpísal v roku 2000 so splatnosťou po 15 rokoch. Markíza je v tomto spore žalovaným v druhom rade.

Právny zástupca Markízy Tomáš Kamenec v tejto súvislosti uviedol, že bez ohľadu na príbeh, ktorý uvádzajú Kočner a Rusko o údajnom pôvode zmeniek, ich výroky ako aj ich konanie z predmetného obdobia tento príbeh zásadne spochybňujú. „Napríklad zmluva z 30. júna 2000, ktorou Markíza vyriešila pohľadávky Gamatexu tým, že sa stala de facto vlastníkom Gamatexu, neobsahuje akúkoľvek zmienku o ďalších platbách alebo záväzkoch vyplývajúcich zo zmeniek. Okrem toho údajné zmenky neboli nikdy spomenuté v žiadnej inej dohode, ktorou Rusko pre tretie osoby potvrdzoval záväzky Markízy. Je ťažko uveriteľné, že by Rusko 11. júna 2000 jednoducho vystavil zmenky v hodnote miliónov korún a odovzdal ich Kočnerovi bez akejkoľvek záruky, že získa kontrolu na Gamatexom alebo že dôjde k vysporiadaniu pohľadávok Gamatexu," uviedol.

Kamenec tiež upozornil, že nie je uveriteľné, že by Pavol Rusko ako osoba vzal na seba záväzok v hodnote 500 miliónov vtedajších korún za subjekt, v ktorom mal 10% podiel a že by tento fakt utajoval pred svojimi spoločníkmi. "Kočner a Rusko nás chcú presvedčiť, že jedinou ďalšou osobou, ktorá o existencii týchto údajných zmeniek vedela, bol človek, ktorý už nežije, zavraždený advokát Ernest Valko, ktorý sa o ich existencii tiež nikdy nezmienil. Navyše, sporné zmenky neboli nikdy zaznamenané v účtovníctve Markízy, ani v účtovníctve spoločností, ktoré údajne zmenky vlastnili predtým, ako došlo k uplatneniu podvodných nárokov. Je vysoko pravdepodobné že celý tento príbeh je vymyslený a že zmenky boli vytvorené omnoho neskôr, pravdepodobne v čase, keď boli tieto pochybné nároky uplatnené," zdôraznil.

Skutočnosť, že uvedené zmenky neboli vystavené v roku 2000, potvrdzuje podľa Markízy aj odborné vyjadrenie znalca, ktoré Markíza už predložila v civilnom konaní na Okresnom súde Bratislava V. Znalkyňa v odbore písmoznalectva skúmala podpisy Ruska z obdobia 1998 až 2000 a z roku 2017. Zo záverov jej posudku podľa spoločnosti vyplýva, že je veľmi nepravdepodobné, že by originály sporných zmeniek, ktorých kópie skúmala, podpísal Rusko v roku 2000.

Rusko na súde priznal podpis štyroch zmeniek

Pavol Rusko pred súdom začiatkom februára priznal podpis štyroch zmeniek s tým, že ak by zmenky nepodpísal v roku 2000, "nebola by TV Markíza". Podľa Ruska je za celú situáciu zodpovedná jeho bývalá spoločníčka v Markíze Silvia Volzová, ktorej vinou sa televízia dostala do exekúcie. „Ja som len naprával veci, ktoré ona spôsobila," uviedol s tým, že v súvislosti s exekúciou voči televízii vznikla otázka, či tým nebude postihnutá aj vysielacia licencia. Podľa neho totiž hrozilo, že licencia ako nemajetkové právo prejde na spoločnosť Gamatex ako veriteľa, v dôsledku čoho by mohla byť licencia zrušená.

Spôsob, ako tomu predísť, bol podľa Ruska kúpa spoločnosti Gamatex. Tá sa nakoniec udiala tak, že 80 miliónov korún bolo vyplatených ihneď a ďalších 500 miliónov malo byť vyplatených neskôr, po splnení stanovených podmienok. Podmienkami vyplatenia boli konkrétne predĺženie vysielacej licencie na ďalšie obdobie, zvýšenie hodnoty televízie, ako aj zabezpečenie vlastníctva akcií jedným subjektom. „Podpis zmeniek nepoškodil Markízu, umožnil jej 17 rokov vysielať," povedal Rusko s tým, že návrh na spôsob kúpy Gamatexu mu prezentoval právnik Ernest Valko, ktorý bol vtedy aj podpredsedom licenčnej rady. Podľa Ruska ho práve on upozornil, že prechodom licencie na Gamatex by mohlo nakoniec dôjsť k jej zrušeniu.

Súd v prípade zmeniek, ktorých vyplatenie požaduje Marián Kočner a splatné mali byť po 15 rokoch od podpisu, pojednával tri samostatné spory. Pojednávanie o zmenke v hodnote osem miliónov eur súd neprávoplatne rozhodol v prospech Kočnera, V prípade ďalšej zmenky v hodnote osem miliónov eur ešte nebolo pojednávanie vytýčené. Pojednávanie o zmenke v hodnote 26 miliónov eur na Okresnom súde Bratislava V pokračuje v júni. V prípade štvrtej údajne podpísanej zmenky žalobca neuhradil súdny poplatok.